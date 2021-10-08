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7/24 Dinle Zerrin Özer Her Şey Seninle Güzel
Her Şey Seninle Güzel

Her Şey Seninle Güzel

150 Parça | 11:13:09

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Her Şey Seninle Güzel

Zerrin Özer 03:31
02

Son Mektup

Zerrin Özer 05:56
03

Yolun Açık Olsun

Zerrin Özer 05:16
04

Yerin Hazır

Zerrin Özer 04:58
05

Yeni Aşk

Zerrin Özer 03:55
06

Yalan

Zerrin Özer 03:49
07

Unutamadım

Zerrin Özer 04:45
08

Tanıma

Zerrin Özer 04:17
09

Şimdi Hayallerdesin

Zerrin Özer 05:39

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