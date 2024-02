Zerrin Özer

Ben sevmeyi bilirim Şikayetçi değilim Yaşlar akar gözümden Ölsem dönmem sözümden Alev alev yanarken Yana yana severken Onun için ölürüm derken Nice biten aşklar gördüm *** Katmer katmer büyür sevdam Ben yare yar bana hayran Bazen heder eder zalim Sen her şeye kadirsin ey aşk

Sorma bu akşam halimi sorma Kederi çekip nefesime sessiz olacağım Durma gözlerimin önünde durma Yalın gidince ben yine tenha kalacağım *** Sen Tanrının gazabından da olsan Yazılan gelir sana kalbini aç Yorma özünü yalanla yorma Günahın o kadar büyük ki *** Sorma bu akşam halimi sorma Ateşe atıp yüreğimi sessiz duracağım Durma talihin yolunda durma Yalanın bitince ben yine sensiz kalacağım *** Tanrı sevdiklerine çektirirmiş Bende onlardan biriyim Derdim çok *** Yorma, özünü yalanla yorma Yüreğin o kadar dönük ki *** Yar gider tenhada Yar kalbim susar sensiz olunca Yar seni sevemedim doyunca Hasretten yandım ömür boyunca Yar bil yar *** Yar sevgim yaşar dünya durunca Yar her şeyim heder sensiz kalınca Söz biter çare olmayınca Özüme yazığım gelir

Unutmak istedim, aklım silmedi Kavuşmak istedim, kalbim dur dedi Çok sevdim ama hiç sevilmedim Biliyorsun yine de sendeydim Ne yapsak da çaresi yok bu sevginin *** Gecelerde kayboldum Bir ara bir sor be gülüm Terk eden hep sen oldun Haydi yolun açık olsun *** Adın vefasız olsun Kabul et öyle kalsın Buda sana son sözüm Haydi yolun açık olsun

Gel bu akşam kederleri yollarına sal Alan alsın,satan satsın,sen yerinde kal Soy bu akşam portakalı baş ucuna koy Yiyen yesin diyen desin sen yemede doy *** Yine de hüzün, ağla be gözüm Sar için için, dinme be sazım Artma be azım, geçme ayazım Yar için için, susma avazım *** Bir yolun ardından, ölür müyüm kahrımdan Kaçamam ki bahtımdan ben aman Ne çileler eskittim, kalana bak ben bittim Geçemem ki ahtımdan ben aman