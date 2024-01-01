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7/24 Dinle Kalben

Kalben Şarkı Sözleri

Zerrin Özer Kalben şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Kalben şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalben sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zerrin Özer

Zerrin Özer

Kalben

  • Kırık Aynalar

  • Aramızda

  • Doya Doya

  • Fırtınalar

  • Haydi Söyle

  • Mitoz Mayoz

  • O Ye Bebek

  • Sadece (Akustik Versiyon)

  • Sadece

  • Sana Ne Oldu

  • Saçlar (Akustik Versiyon)

  • Saçlar

  • Taşikardi

  • Yol

  • Çorap

  • Ömür Geçmez

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