Zerrin Özer

-
Bir gece nazım tuttu
Ah olanlar oldu
Duymayanlar duydu
Gelmedi gitti oğlan
Aşk canıma yetti
Dilimde gül bitti
Gel yine hey hey hey e hadi
Bu mu bu mu talih
Canım alsın bari
Döndüm geldim geri
Dardır baba evi
Adım çıktı deli
Oldu üzüm sirke
He deseydim keşke
Esmer yarim nerde
Gönlüme yardı hani hani
Tez dul etti beni
Bir gece nazım tuttu
Ah olanlar oldu
Duymayanlar duydu
Gelmedi gitti oğlan
Aşk canıma yetti
Dilimde gül bitti
Gel yine hey hey e hadi
Bu mu bu mu talih
Canım alsın bari
Kızlar dikkat aman
Çok değişti zaman
El oğlu pek yaman
Oldu üzüm sirkе
He deseydim kеşke
Esmer yarim nerde
Gönlüme yardı hani hani
Tez dul etti beni
-
Ne günler gördük seninle
Biraz dert biraz keder
Yalancı sevdaları
Yaşadık birer birer
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Ne dostlar tükettin sen
Kaldın ondan sonra
Nerede hata yaptık
Diye sorma
***
Ne aşklar bitirdin sen
Ağladın ondan sonra
Nerde hata yaptık
Diye sorma
***
Amman ha adımına dikkat
Kayar düşersin yolunda
Amman ha adamına dikkat
Oyuna gelirsin sonunda
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Ne günler gördük seninle
Biraz dert biraz keder
Yalancı sevdaları
Yaşadık birer birer
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Ne dostlar tükettin sen
Kaldın ondan sonra
Nerede hata yaptık
Diye sorma
***
Ne aşklar bitirdin sen
Ağladın ondan sonra
Nerde hata yaptık
Diye sorma
***
Amman ha adımına dikkat
Kayar düşersin yolunda
Amman ha adamına dikkat
Oyuna gelirsin sonunda
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Amman ha adımına dikkat
Kayar düşersin yolunda
Amman ha adamına dikkat
Oyuna gelirsin sonunda
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
***
Hey benim paşa gönlüm
Yılları çürüttün mü
Bunca zaman sonunda
Kendini büyüttün mü
-
Sus ağlama bebeğim ürkek olma
Yüzüme küserek bakma
Acıyor canım benim de
Kor gibi içim
Yanıyor yürek acınla
Yetmiyor gücüm
Gül bebeğim yarına ıslak bakma
Acını gömüver içine gül
Anan baban canındı ziyan olan
Affet bizi elini yoktu tutan
Ah!Küçüğüm yüreği yaralım
Ah!Haklısın ne desen bize az
Küçücük yüreği yaralım
Gel affet dünyan olalım
Ufacık yüreği yaralım
Ah!Haklısın ne desen yine az
Ufacık yüreği yaralım
Gel affet dünya kuralım
Sus bebeğim yanarım ama ağla
Dünyanın içini dağla
Acırım sana gözünde ip gibi yaşın
Nereye kaçar gidersin yok ki bir çatın
-
Çek yüreğim çek, çek bu acıyı da
Dur örtme yansın, yine çek yana yana
Yüreğim bu sevdayı da
Kaç beyaz gecedir biz gözyaşı sildik
Böyle yakamıza hani hep dünlere
Dönüyorduk günler suçluysa
Sabahlar alacakara
Yollar mor akşamlara
Bir yanlış zamanlama
Düştük kor tuzaklara
Savurdu yine bizi sevda
Bir fırtına el aman
Ürküyorsan suskun geç
Üstüne gelen karanlıklardan
Akşamsa akşam
Ne yılgın vurur zaman
Korkuyorsan sessiz geç
O hatıralardan
-
Sarıp sarmala beni
Sevdam kara çizgide
Ya geceye vururum
Ya da kor enginlere
Hasret yetmiyor bana
Yetmiyor delilik
Kendimi avuttuğum
Her şey serserilik
Çağır bu gece çağır
Her şeyimle gelirim
Yalnızlığı koparıp
Sevişmeye gelirim
Seni okşamak için
Her şeyimle gelirim Yıllarım, aylarım
Günlerimle gelirim
Kalbim zorlar beni beni
Oynar tenim deli deli
Düşler vurur yere beni
Allahım söyle nerde gerçekler
Yasak olsun, sonum olsun
Kalsın sevdam kara çizgide
Günah olsun, haram olsun
Yansın sevdam kara çizgide
Yasak olsun, haram olsun
Kalsın sevdam kara çizgide
Günah olsun, sonum olsun
Yansın sevdam kara çizgide
-
Bir sıcak günde
Bir kucak sevda
Geçti gönlümden
Anarım adını, ısınır yanarım
En sıcak yazdı
Her güzel azdı
Üç güne sığdı
Anarım adını, ısınır yanarım
Her yıl deli dolu yazlar yaşanır
Gecelere hazlar taşınır
Kimileri derde alışır ah
Bekle yine deli yazlar gelecek
Gecelere nazlar yağacak
Kimileri aşktan ölecek ah
Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi
Ölümüne haklıdır yaz boyu sevgi
Yüreğine saklıdır gözyaşı olmaz
Aşk yoluna yaşanır deli yaz
Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi
Ölümüne haklıdır yaz boyu sevgi
Yüreğine saklıdır gözyaşı olmaz
Aşk yoluna yaşanır deli yaz
Bir sıcak günde
Bir kucak sevda
Geçti gönlümden
Anarım adını, ısınır yanarım
En sıcak yazdı
Her güzel azdı
Üç güne sığdı
Anarım adını, ısınır yanarım
Bekle yine deli yazlar gelecek
Gecelere nazlar yağacak
Kimileri aşktan ölecek ah
Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi
Ölümüne haklıdır yaz boyu sevgi
Yüreğine saklıdır gözyaşı olmaz
Aşk yoluna yaşanır deli yaz
Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi
Ölümüne haklıdır yaz boyu sevgi
Yüreğine saklıdır gözyaşı olmaz
Aşk yoluna yaşanır deli yaz
Bekle yine deli yazlar gelecek
Gecelere nazlar yağacak
Kimileri aşktan ölecek ah
Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi
Ölümüne haklıdır yaz boyu sevgi
Yüreğine saklıdır gözyaşı olmaz
Aşk yoluna yaşanır deli yaz
Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi
Ölümüne haklıdır yaz boyu sevgi
Yüreğine saklıdır gözyaşı olmaz
Aşk yoluna yaşanır deli yaz
Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi
Ölümüne haklıdır yaz boyu sevgi
Yüreğine saklıdır gözyaşı olmaz
Aşk yoluna yaşanır deli yaz
Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi
-
Yıllardır aşk için yaşanan
Kederden, acıdan yüreğim yorulmadı
Başımda sevdanın rüzgarı
Derd'ile durulmadı
Geceler şahidim, sırdaşım
Köşeme çekilip her vedada ağladım
Yine de doymadım sevmeye
Sevmeden duramadım
Bir deli bakış, bir tek tatlı söz yeter
Güller gibi açar gönlüm Bir deli bakış, bir tek tatlı söz yeter
Hemen yoldan çıkar gönlüm
İnatçı gönlüm ah
Anlar mı laftan
Uzak durur mu hiç
Sevdadan aşktan
İnatçı gönlüm ah
Acıyla inler
Hüsranla yansa da
Muhabbet ister
-
Hiç beni yorma
Hiç bana sorma
Utanırım anlatamam
İçimdeki belkileri sana
***
Çok zamanlar seni hep ben sandım
Sanki seni ararken kendimi aradım
Seni senlediğim söz, seni sevdim
Oysa adı dostluk, yazık anladım
***
Ah sırdaşım, ah insanım, ah vakitsizim
Sen sebebim benim
Ah genç sevdam, ah sakladığım
Sen benim sonum, kıyamam ki sana
-
İçi neyse dışı oymuş seven insanın
Gözü pekmiş, gönlü tokmuş gerçek sevdanın
Sen beni sen, sen miydin çok seven
İçyüzünü gösterdin bilmeden
Ben, sana ben, ben miydim aldanan
Bir şekerin tadına kanıp yanılan
Çocuğum şimdi (ah) aman ağlayan, kahrolan
***
Zor günde ner'deydin, beni kahrettin
Oysa sen farklıydın, sana güvendim
Mert sözlü, tok gözlü, delikanlıydın
Ah aşkı bilmedin, beni kaybettin
Özü neyse sözü oymuş seven insanın
Cebi boşsa gözü doymuş gerçek sevdanın
-
Yine dertli dertli inliyorsun
Sarı durnam sinen yaralandı mı
Hiç el değmeden de inliyorsun
Sarı durnam sinen yaralandı mı
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Yoksa sana yad düzen mi düzdüler
Perdelerin tel tel edip düzdüler
Allı da durnam, telli de durnam
Sinen yaralandı mı
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Hay hay, hay hay
Bahar seli gibi akıp çağlama
Dertli ötüp yüreğimi dağlama
Ustadını buldurayım ağlama
Sarı da durnam, allı da durnam
Sinen yaralandı mı
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Yas mı tuttun giyinmişsin kareler
Senin derdin açmış bana yareler
Esiri der nedir buna çareler
Allı da durnam, telli de durnam
Sinen yaralandı mı
Yoksa ciğerlerin parelendi mi
Hay hay, hay hay
Durnam niçin ahvalimi bilmezsin
Bendeki yareler türlü türlüdür
Öğüt versem öğüdümden almazsın
Bendeki yareler türlü türlüdür
Uçup havalanma yellere karşı
Bülbül figan eder güllere karşı
Gel beni al atma ellere karşı
Bendeki yareler türlü türlüdür
Abdal pir sultanım ben de böyleyim
Emir Hak'tan geldi hey hey kime neyleyim
Derdim çoktur hangisini söyleyim
Bendeki yareler türlü türlüdür