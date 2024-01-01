Ve Böyle Bir Şey Şarkı Sözleri
Zerrin Özer Ve Böyle Bir Şey şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Ve Böyle Bir Şey şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ve Böyle Bir Şey sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zerrin Özer
Ve Böyle Bir Şey
-
Tatlıdır içilir suyu
Kimseye benzemez huyu
Nice Muhlis Akarsu'yu
Yedin yine doymadın mı?
Seni okuyup yazanı
Yunus gibi bir ozanı
Koskocaman Pir Sultan'ı
Yedin yine doymadın mı?
Hacı Bektaş-ı Veli'yi
İmam Hasan Hüseyin'i
O mübarek Mevlana'yı
Yedin yine doymadın mı?
Fani kurmuşsun temeli
Bilmem sana ne demeli
Koca Mustafa Kemal'i
Yedin yine doymadın mı?
Dünya dünya yalan dünya
Karnı büyük obur dünya
Yedin yine doymadın mı?
-
Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım
Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da ben aç mıyım
Kimi molla kimi derviş
Allah bize neler vermiş
Kimi arı çiçek dermiş
Sen balsın da ben cec mıyım
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uç muyum
-
Allı turnam ne gezersin havada
Allı turnam ne gezersin havada
Kanadın kırıldı kolum
Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
Ay gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
Eğer bizi sual eden olursa
Eğer bizi sual eden olursa
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle
Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
Baharı hissedemediğim
Kaygımı salamadığım dünyam
Yorgun sözleri süzüp elime
Taş atıp vurduğum sokaklar elveda
Yamaçlarında yüzdüğüm seyhanım
Kavgasında büyüdüğüm mahallem elveda
Okey taşlarının tavla zarlarının
Müzik fonu oluşturduğu her insan
Gözlerimi yaşartan şerefsiz
Ve dudaklarımda dans ettiğim sevgilim elveda
Büstünü parçalayıp insanlığın
Samimi gülüşleri savurdan dudak
Ve yol geçen hanına dönüşen
Bu sanat bu edebiyat elveda
Güneş yakalanacaksa eğer
Sana söz veriyorum
Kopartıp her bir işinin
Her bir rengini sunacağım sana
Ve şuna inan ki sevgilim şuna inan
Diyeceğim merhaba
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle
Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
Ay gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
-
Ağlama yar ağlama anam
Mavi yazma bağlama
Ağlama yar ağlama anam
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar anam
Ciğerimi dağlama
Mavi yazma tez solar anam
Ciğerimi dağlama
Elmada al olaydın anam
Ayva nar olanda gel
Elma al olanda gel anam
Ayva nar olanda gel
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
-
Kara yılan der ki harbe oturak
Nerde düşman görsek orda bitirek
Kilis yollarından kelle getirek
Vurun Antepliler namus günüdür
Sürerim sürerim gitmez gadana
Fransız gurşunu geçmez adama
Varın söyleyin garip anama
Analarda böyle yiğit doğurur
-
Ham meyvayı kopardılar dalından
Beni ayırdılar nazlı yarimden
Eşim dostum tutmaz oldu elimden
Onun için kapanmıyor gözlerim
Benim yarim yaylalarda oturur
Ak ellerin soğuk suya batırır
Demedim mi nazlı yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur aşıkların yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben göreyim
Onun için açık gider gözlerim
-
Bilmem şu feleğin bende nesi var,
Her vardığım yerde yar ister benden.
Sanki benim mor sümbüllü bağım var,
Zemheri ayında gül ister benden.
Yoruldum da yol üstüne oturdum,
Güzeller başıma toplansın diye.
Gittim padişahtan ferman getirdim,
Herkes sevdiğine kavuşsun diye.
Evlerinin önü zeytin ağacı,
Dökülmüş yaprağı kalmış ağacı.
Eğer senin gönlün bende yok ise,
Sen bana kardeş de ben sana bacı.
-
Ay balam
Tek başina çikirem ben
Dağlara bala dağlara bala dağlara
Yangini volkan görirem
Cin görirem can görirem
Mezerde hortlak görirem
Bin türlü tufan görirem
Güllü bir yaban görirem korkmirem
Korkmirem bala korkmirem
Korkmirem bala korkmirem
Ay balam
Şafak vakti düşürem ben çöllere bala
Çöllere bala çöllere
Kükremiş aslan görirem
Kan yiyen sirtlan görirem
Dalgali umman görirem
Cin görirem can görirem
Mezerde hortlak görirem
Bin türlü tufan görirem
Güllü bir yaban görirem korkmirem
Korkmirem bala korkmirem
Korkmirem bala korkmirem
Ay balam
Bu korkmamazliğim ile bu korkmamazliğim ile
Vallahi bala billahi bala tillahi bala
Harda bir yobaz görirem
Harda bir softa görirem
Harda bir molla görirem
Korkirem bala korkirem bala korkirem
Korkirem bala korkirem
Dalgalı fikirlerinden riyakar zikirlerinden
Korkirem bala korkirem bala korkirem
Korkirem bala korkirem
Korkirem bala korkirem
Korkirem bala korkirem
Korkirem bala korkirem
Dalgalı fikirlerinden riyakar zikirlerinden
Korkirem bala korkirem
Dalgalı fikirlerinden korkirem bala korkirem
-
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Evvel bağban idim dostun bağında
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Gökyüzünde turna gibi dönende
Gökyüzünde durna gibi dönende
Baykuş gibi viran yurda konanda, konanda, konanda oy
Baykuş gibi viran yurda konanda, konanda, konanda oy
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Şirin gibi zülfü yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Şirin gibi zülfü yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy