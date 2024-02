Zerrin Özer

Öldüğümde mezarıma gelir Bakarmısın Baş ucuma aşkımızı yazarmısın Ben toprakta çürürken Gençliğine yanarmısın Kara toprak artık sevgilim sensin Üzerimde yeşil çimenler bitsin Selviler herdem ninni söylesin, anam, anam Selviler herdem ninni söylesin, of of Selviler herdem ninni söylesin, of of Öldüğümde mezarıma gelir Ağlarmısın Mermerime bir çift gül koyarmısın Ömrümce gülmediğime, yanarmısın Ettiğimiz yemini hatırlarmısın Ettiğimiz yemini hatırlarmısın

Şimdi bana öyle birşeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vaz geçerken Beni aşka inandır. *** oooooooooo oooooooooo *** Of ki ne of, bir daha of... Az daha dayan Son bir dilek alacağım var Kayıp giden yıldızlardan *** Of ki ne of Bir daha kim duyar sesimi? Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Of ki ne of, bir daha of... Az daha dayan Son bir dilek alacağım var Kayıp giden yıldızlardan. *** Of ki ne of Bir daha kim duyar sesimi? Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vaz geçerken Beni aşka inandır.