Bir Güzellik Yap Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Bir Güzellik Yap
-
Her gün ağlamaktansa
Sensiz yaşamaktansa
Her gün ağlamaktansa
Sensiz yaşamaktansa
Senden ayrılmaktansa
Öldür de kurtulayım
Böyle sürünmektense
Izdırap çekmektense
Böyle sürünmektense
Izdırap çekmektense
Yaşarken ölmektense
Öldür de kurtulayım
Öldür de kurtulayım
Öldür de kurtulayım
Öldür de kurtulayım
Öldür de kurtulayım
Böyle sürünmektense
Izdırap çekmektense
Böyle sürünmektense
Izdırap çekmektense
Yaşarken ölmektense
Öldür de kurtulayım
Böyle sürünmektense
Izdırap çekmektense
Böyle sürünmektense
Izdırap çekmektense
Yaşarken ölmektense
Öldür de kurtulayım
Öldür de kurtulayım
Öldür de kurtulayım
Öldür de kurtulayım
Öldür de kurtulayım
-
Tüm hatıralar resimler
Sende kalsın
Ne güven ne inancım
Kalmadı aşka
***
Tüm hatıralar resimler
Sende kalsın
Ne güven ne inancım
Kalmadı aşka
***
Eskidendi her lafına
Saygıyla eğildiğim o günler
Şimdilerde kalbimde
Hiç etkin yok
Bu daha da güzel (yok bu daha da güzel)
***
Kader kader kader diyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Bu zalimi seviyorum
***
Kader kader kader diyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Bu zalimi seviyorum
***
Tüm hatıralar resimler
Sende kalsın
Ne güven ne inancım
Kalmadı aşka
***
Eskidendi her lafına
Saygıyla eğildiğim o günler
Şimdilerde kalbimde
Hiç etkin yok
Bu daha da güzel (yok bu daha da güzel)
***
Kader kader kader diyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Bu zalimi seviyorum
***
Kader kader kader diyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Bu zalimi seviyorum
***
Kader kader kader diyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Bu zalimi seviyorum
***
Kader kader kader diyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Bu zalimi seviyorum
-
Verilen hangi söz tutuldu ki?
Söyle şimdi hangimiz mutlu ki?
Tek taraflı bittiğine değdi mi?
Hangimiz başını önüne eğdi?
***
Kimi sever gider kimi üzer gider
Kişiye göre de değişebiliyor
Kimine can feda kimi bir elveda
Diyemeden de bitirebiliyor
***
Görmeyeli ne çok oldu demişsin
Kim bilir nasıl nicedir halin?
Hatrımı da sorar olmuş
Değişmişsin zamanla sen de bir hayli
***
Sen gideli çok oldu
Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali
İçimde sen varsın bu yüzden
Kendime iyi baktım bir hayli
***
Verilen hangi söz tutuldu ki?
Söyle şimdi hangimiz mutlu ki?
Tek taraflı bittiğine değdi mi?
Hangimiz başını önüne eğdi?
***
Kimi sever gider kimi üzer gider
Kişiye göre de değişebiliyor
Kimine can feda kimi bir elveda
Diyemeden de bitirebiliyor
***
Görmeyeli ne çok oldu demişsin
Kim bilir nasıl nicedir halin?
Hatrımı da sorar olmuş
Değişmişsin zamanla sen de bir hayli
***
Sen gideli çok oldu
Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali
İçimde sen varsın bu yüzden
Kendime iyi baktım bir hayli
-
Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini
Kimse gerçeği duymuyor
Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla
Kimse gerçeğini görmüyor
***
Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak
Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak
Aşkın kor soğuk sularına kapılmayacak
O an bir daha yaşanmayacak
***
Gidecek yerim yok çalacak bir kapım yok
Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada
Diyecek sözüm çok ama dinleyen yok
Yoruldum yalnız sevmekten yalan dünya
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Son sözüm kalmadı söyleyecek sana
Sadece birkaç küçük sitem
Belki onlar da eriyip gidecek
Mutlu olduğunu bilsem
***
Göz görmeyince gönül katlanır derler
Ondan biraz uzak olsam yeter
Ama hiç yalnız bırakmaz anılar
Çünkü en çok mesafeyi severler
***
Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün
Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında
Çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda
Sen çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda
***
Sen çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda
***
Şimdi hiç gücüm yok sana geri dön demeye
Çünkü ayrılık vardı sözlerinde
Hem zaten başkasını bulmuşsundur
Hakkım yok rahatsız etmeye
***
Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün
Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında
Çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda
Sen çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda
***
Sen çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda
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