Zerrin Özer

Ölürüm Ben Sana Seni benden çok seveni bulamazsın ki Suyumdan bir yudum içsen ölür müydün yar Seni benden çok seveni bulamazsın ki Dalımdan gül koparmadan sakın gitme yar *** Utanırım söyleyemem gel de kendin al Al beni gel al beni uzak durma yar Utanırım söyleyemem gel de kendin al Al beni gel al beni sakın gitme yar *** Gözlerin gözlerimde, kolların ıslak tenimde Gecelerin bir yerinde, öylece kalsak Dünyalar benim olsa, günahsa günah olsun Gidersen ahım olsun, sakın gitme yar Ölürüm ben sana

Ben Seni Sevmeyi Sevdim Dar zamanında geldin hep bana Nefesimi tıkayıp durdun Dar zamanında koştun hep bana Allak bullak edip durdun Dar zamanımda yoktun ki yanımda Çok yalnızdım dar zamanımda *** Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni özlemeyi sevdim *** Gündüz bekledim gece bekledim Derdime hiç dert eklemedim Uyandım bekledim yumdum bekledim Gelmeni değil sevdamı bekledim *** Dar zamanında geldin hep bana Nefesimi tıkayıp durdun Dar zamanımda yoktun ki yanımda Çok yalnızdım dar zamanımda *** Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni beklemeyi sevdim *** Gündüz bekledim gece bekledim Derdime hiç dert eklemedim Uyandım bekledim yumdum bekledim Gelmeni değil sevdamı bekledim *** Hep bildim ki benim sevdam var Üstüne alınma sana gel diyen mi var