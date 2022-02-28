Zerrin Özer

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Her gecenin sabahında hasretinle uyanıp
Bu gün yine yok demek bilsen ne acı
Kah resmine bakıp, kah anılara dalıp
Bu gün yine yalnızım demek ne acı
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle inanırım yaşadığıma
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle inanırım yaşadığıma
***
Tertemiz bir sevgiyle inanıp sevdim seni
Meğer ne vefasızmış dedirtme ne olur
Ruhumu aydınlatan hayatıma ışıksın
Hasretinle dünyamı karartma ne olur
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle inanırım yaşadığıma
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle inanırım yaşadığıma
***
Sen canımsın, sen kanımsın
Seninle mana bulurum varlığıma
-
Bir hüküm gibi, bir mühür gibi
Damga damga yazgımda
Bilmezler seni değişmem delim
Değişmem dünyalara
***
Bir düğüm gibi iftira ipi
İlmik ilmik boynumda
Oysaki sana sağdığım delim
Girdiler günahıma
***
Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
***
Bir hüküm gibi, bir mühür gibi
Damga damga yazgımda
Bilmezler seni değişmem delim
Değişmem dünyalara
***
Bir düğüm gibi iftira ipi
İlmik ilmik boynumda
Oysaki sana sağdığım delim
Girdiler günahıma
***
Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
***
İftira, iftira, bal gibi de iftira
İftira, iftira, bal gibi kuru iftira
-
Ne yükseklerde gözüm var
Ne para pulda
Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda
Tahammülüm yok gözlerinde
Bir damla yaşa, kıyamam
***
Ne hasret biter bu yolda
Ne sevdam sana
Bir tek sen emirsin aşk
Emir hayatımda
İtirazım yok, ateş bu
Değmesin sana, kıyamam
***
Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım
Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen, geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım
***
Ne yükseklerde gözüm var
Ne para pulda
Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda
Tahammülüm yok gözlerinde
Bir damla yaşa, kıyamam
***
Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım
Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen, geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım
***
Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım
Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen, geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım
***
Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım
Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen, geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım
***
Sen, sen, sen, sen...
-
Düşlerim bitmek bilmiyor
Gözlerim gülmek bilmiyor
Gönlümde sonsuz arayış
Sevmek istiyor, sevmek istiyor
***
Kalbin acılarla dolu kaçmak istercesine
Gönlün kanatlanıyor uçmak istercesine
***
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinde derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
***
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinde derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
***
Ağlıyor sessiz sözlerim
Tanıyor bitkin gözlerim
Sönmeyen ateşler gibi yanar yüreğim yanar yüreğim
***
Kalbin acıyla dolu kaçmak istercesine
Gönlün kanatlanıyor uçmak istercesine
***
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinde derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
***
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
Yalnız kendi derdinle
Kendi halinde derinlerdesin
Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın
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