Zerrin Özer

Seninle Başım Dertte Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak Belki bu aşk ölümsüz Belki yarım kalacak Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni Seninle başım dertte Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçasın söküp atamıyorum Bazı gün darılırsın Bazı gün barışırsın Bazı gün de kaybolur Hasrete karışırsın

Ağlayamıyorum Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri de bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz kalmasın onun adından Bir sevenim olacaksa derdime derman Gözyaşını kurut tanrım ahımı al ondan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Hesap sorsun beni böyle inleten kuldan Dudağımda iz

Benimsin Benimsin benimsin benimsin Sen benim meleğim bebeğimsin Seni ben kimseye veremem Sen benim kaderimsin kaderimsin *** Sana ben başka şey söylemem Sana ben beni sev diyemem Sevsen de sevmesen de yine ben Senleyim sensizliği düşünemem *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin *** Seni o ilk gördüğümde Bir ateş düştü gönlüme Bırakmam seni ellere Seni ellere seni ellere seni ellere *** Seni o ilk gördüğümde Bir ateş düştü gönlüme Bırakmam seni ellere Seni ellere seni ellere seni ellere *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin

Dayanamıyorum Kalbimde hep o yangın var gel Dayanamıyorum İster su ol ister rüzgar gel Dayanamıyorum *** Yıkılıyor hatıralar yalnız tutamıyorum Neye baksam aşkımız var gel Dayanamıyorum *** Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı Sensiz olmak çok çok acı gel Dayanamıyorum *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Bazen sızı bazen sancı yüreğimdeki yabancı Sensiz olmak çok çok acı gel Dayanamıyorum *** Gündüzlerim bile gece Bağlandım boş bir ümide Yorgun çıkıyorum güne gel Dayanamıyorum *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Seni severken sensiz olmaya Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya *** Dayanamıyorum dayanamıyorum Ben bu aşkı yaşamaya

Gönlümün Sultanısın Güneş sensin ay sensin Gökteki yıldız sensin Dünyalara değişmem Sen her şeyden güzelsin *** Gönlümün sultanısın Sen başımın tacısın Tutunacak dalımsın Canımsın benimsin *** Bahar sensin yaz sensin Kırda kelebek sensin Kimselere değişmem Sen herkesten güzelsin

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsın saçların, solsun yanağın Adını anmaktan yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün

Bir Düşmeye Gör Bir düşmeye gör acıyan olmaz Bir düşmeye gör acıyan olmaz Halin nedir diye soranın olmaz Bir düşmeye gör acıyan olmaz Halin nedir diye soranın olmaz Ne bir teselli ne bir sevgili Ne bir teselli ne bir sevgili Ağlar gezersin benim gibi İsteseydin eğer aşkımız bitmezdi Seninle içtiğimiz su ayrı gitmezdi İsteseydin eğer aşkımız bitmezdi Seninle içtiğimiz su ayrı gitmezdi Eskisi gibi değilsin şaşkınsın Söyle bana sen kimе aşıksın Eskisi gibi değilsin şaşkınsın Söyle bana sen kimе aşıksın Bir düşmeye gör acıyan olmaz Bir düşmeye gör acıyan olmaz Halin nedir diye soranın olmaz Bir düşmeye gör acıyan olmaz Halin nedir diye soranın olmaz Ne bir teselli ne bir sevgili Ne bir teselli ne bir sevgili Ağlar gezersin benim gibi

Bu Şehirde Gün gelir de bir gün yolun düşerse Bir an bile olsa dur dur Dur bu şehirde Gün gelir de bir gün yolun düşerse Bir an bile olsa dur dur Dur bu şehirde Seneler geçse de sakın unutma Seni bir bekleyen var bu şehirde Var bu şehirde Kim görse halimi ahlar çekiyor Kimisi ardımdan zavallı diyor Ümitsiz aşkımı herkes biliyor Ümitsiz aşkımı herkes biliyor Gelenden geçenden sor sor sor bu şehirde Sor sor sor bu şеhirde Gün gelir de bir gün yolun düşеrse Bir gün bile olsa kal kal Kal bu şehirde Gün gelir de bir gün yolun düşerse Bir gün bile olsa kal kal Kal bu şehirde Anılar aşkına gel çal kapımı Sensiz ne haldeyim gör bu şehirde Gör bu şehirde Kim görse halimi ahlar çekiyor Kimisi ardımdan zavallı diyor Ümitsiz aşkımı herkes biliyor Ümitsiz aşkımı herkes biliyor Gelenden geçenden sor sor sor bu şehirde Sor sor sor bu şehirde

Penceresi Önünde Penceresi önünde karanfil saksı Oturmuş yazar yârim birine yazı Kimi sever bilinmez dumanlı başı Zalim olma sevgilim taştan değilim Batmam elin üstüne diken değilim Zalim olma sevgilim taştan değilim Kaldır başını bir bak haram değilim *** Penceresi önünde üzümlü asma Benden başka birini aklına takma Benimki de yürek canım üstüne basma Zalim olma sevgilim taştan değilim Batmam elin üstüne diken değilim Zalim olma sevgilim taştan değilim Döndür başını bir bak haram değilim

Gel Barışalım Bir hiç yüzünden Bir söz yüzünden Susup gittin küsüp gittin Göze mi geldik söze mi geldik Sevişirken ağlaşırken ayırılı verdik Belki suç dilimizde belki suç sevgimizde Pişmanız ikimizde gel barışalım Gözlerimden yaşlar döktürme Bana hasret çektirme Böyle küsüp yüz çevirme *** Haydi gel barışalım bu aşkı yaşatalım Eller yüzünden güller yüzünden Bitti bu aşk bitti bu aşk Senin yüzünden Aşkı buldun mu Mutlu oldun mu Sen bensizsin ben sensizim Belki suç dilimizde suç sevgimizde Pişmanız ikimizde gel barışalım

Yoksun Sen Nereden takılmışsa bir şarkı dudaklarımda Havada deniz kokusu Aramızda denizler Yıllarımı çaldı yokluğun Ağlasam ağlar ıslanır Denizlerde sen hasretinde ben Yokluğun esiyor akşamlarda Kadehlerde sen çaresizim ben Yoksun sen yoksun ya akşamlarda *** Sularda yorgun akşam Ben yangın telaşlarında Çırpınır kalbim çırpınır Gemiler geçer uzak *** Bir beyaz hüzün soluklarınır Çırpınır akşam çırpınır Denizlerde sen hasretinde ben Yokluğun esiyor akşamlarda Kadehlerde sen çaresizim ben Yoksun sen yoksun ya akşamlarda *** Gel bir daha gitme hiç Hep gözümün önünde ol sen Hep yanımdaki resmin gibi Aramızda denizler Yıllarımı çaldı yokluğun Ağlasam ağlar ıslanır Denizlerde sen hasretinde ben Yokluğun esiyor akşamlarda Kadehlerde sen çaresizim ben Yoksun sen yoksun ya akşamlarda

Ağlamıyacaksın Ağlamayacaksın ilk ayrılan değiliz Al bu çiçeği al aşkım gibi lekesiz Bulutları, yıldızları, yağmurları, rüzgarları al *** Yalnızlığımı, sensizliğimi, acılarımı sorma Ağlamayacaksın biz geçen bir mevsimiz *** Ağlamayacaksın arkanı dönme sakın Al hatıraları şimdiden paylaşalım Gözlerini, saçlarını, şarkıları, o günleri al *** Yalnızlığımı, sensizliğimi, acılarımı sorma Ağlamayacaksın bu son gün bana kalsın

Kurulsam Gönül Tahtına Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Düğüm düğüm dolaşıp Sırılsıklam aşığım Bir umut ver de gözlerime Yanına yaklaşayım Hasretimsin beklediğimsin Sen benimsin Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Korkutmasın bu sevda Bеn oldukça yanında Dolanıp duruyorsun inan ki Bir ateş gibi kanımda Sevdiğimsin istediğimsin Sеn benimsin Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben Kurulsam gönül tahtına ben Güneşin olsam bahtına ben Korkutmaz beni dertlerin Katlanırım her kahrına ben

Ben Böyleyim Üzgünüm acı sözlerim için Üzgünüm seni kırdığım için Haklısın bana darılsan bile Beni terk etsen bile Ne yaparım ben böyleyim Üzgünüm bütün olanlar için Üzgünüm mutlu yıllarım için Aşkımız gölgesiz olmalıydı Şüphesiz olmalıydı Affedemem ben böyleyim İster vur ister okşa İster tut ister yolla İster sev ister zorla Ben böyleyim İster vur ister okşa İster tut ister yolla İster sev ister zorla Ben böyleyim Üzgünüm seni kırdığım için Üzgünüm mutlu yıllarım için Aşkımız gölgesiz olmalıydı Şüphesiz olmalıydı Affedemem ben böyleyim İster vur ister okşa İster tut ister yolla İster sev ister zorla Ben böyleyim İster vur ister okşa İster tut ister yolla İster sev ister zorla Ben böyleyim Üzgünüm acı sözlerim için Üzgünüm seni kırdığım için Haklısın bana darılsan bile Beni terk etsen bile Ne yaparım ben böyleyim Ben böyleyim Ben böyleyim Ben ben böyleyim