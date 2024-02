Zerrin Özer

Sevdam Kara Çizgide Sarıp sarmala beni Sevdam kara çizgide Ya geceye vururum Ya da kor enginlere Hasret yetmiyor bana Yetmiyor delilik Kendimi avuttuğum Her şey serserilik Çağır bu gece çağır Her şeyimle gelirim Yalnızlığı koparıp Sevişmeye gelirim Seni okşamak için Her şeyimle gelirim Yıllarım, aylarım Günlerimle gelirim Kalbim zorlar beni beni Oynar tenim deli deli Düşler vurur yere beni Allahım söyle nerde gerçekler Yasak olsun, sonum olsun Kalsın sevdam kara çizgide Günah olsun, haram olsun Yansın sevdam kara çizgide Yasak olsun, haram olsun Kalsın sevdam kara çizgide Günah olsun, sonum olsun Yansın sevdam kara çizgide

Paşa Gönlüm Ne günler gördük seninle Biraz dert biraz keder Yalancı sevdaları Yaşadık birer birer *** Hey benim paşa gönlüm Yılları çürüttün mü Bunca zaman sonunda Kendini büyüttün mü *** Ne dostlar tükettin sen Kaldın ondan sonra Nerede hata yaptık Diye sorma *** Ne aşklar bitirdin sen Ağladın ondan sonra Nerde hata yaptık Diye sorma *** Amman ha adımına dikkat Kayar düşersin yolunda Amman ha adamına dikkat Oyuna gelirsin sonunda

Gül Bebeğim Sus ağlama bebeğim ürkek olma Yüzüme küserek bakma Acıyor canım benim de Kor gibi içim Yanıyor yürek acınla Yetmiyor gücüm Gül bebeğim yarına ıslak bakma Acını gömüver içine gül Anan baban canındı ziyan olan Affet bizi elini yoktu tutan Ah!Küçüğüm yüreği yaralım Ah!Haklısın ne desen bize az Küçücük yüreği yaralım Gel affet dünyan olalım Ufacık yüreği yaralım Ah!Haklısın ne desen yine az Ufacık yüreği yaralım Gel affet dünya kuralım Sus bebeğim yanarım ama ağla Dünyanın içini dağla Acırım sana gözünde ip gibi yaşın Nereye kaçar gidersin yok ki bir çatın

Alacakara Çek yüreğim çek, çek bu acıyı da Dur örtme yansın, yine çek yana yana Yüreğim bu sevdayı da Kaç beyaz gecedir biz gözyaşı sildik Böyle yakamıza hani hep dünlere Dönüyorduk günler suçluysa Sabahlar alacakara Yollar mor akşamlara Bir yanlış zamanlama Düştük kor tuzaklara Savurdu yine bizi sevda Bir fırtına el aman Ürküyorsan suskun geç Üstüne gelen karanlıklardan Akşamsa akşam Ne yılgın vurur zaman Korkuyorsan sessiz geç O hatıralardan

Deli Yaz Bir sıcak günde Bir kucak sevda Geçti gönlümden Anarım adını, ısınır yanarım En sıcak yazdı Her güzel azdı Üç güne sığdı Anarım adını, ısınır yanarım Her yıl deli dolu yazlar yaşanır Gecelere hazlar taşınır Kimileri derde alışır ah Bekle yine deli yazlar gelecek Gecelere nazlar yağacak Kimileri aşktan ölecek ah Gecelerin farklıdır kopkoyu rengi Ölümüne haklıdır yaz boyu sevgi Yüreğine saklıdır gözyaşı olmaz Aşk yoluna yaşanır deli yaz

İnançı Gönlüm Yıllardır aşk için yaşanan Kederden, acıdan yüreğim yorulmadı Başımda sevdanın rüzgarı Derd'ile durulmadı Geceler şahidim, sırdaşım Köşeme çekilip her vedada ağladım Yine de doymadım sevmeye Sevmeden duramadım Bir deli bakış, bir tek tatlı söz yeter Güller gibi açar gönlüm Bir deli bakış, bir tek tatlı söz yeter Hemen yoldan çıkar gönlüm İnatçı gönlüm ah Anlar mı laftan Uzak durur mu hiç Sevdadan aşktan İnatçı gönlüm ah Acıyla inler Hüsranla yansa da Muhabbet ister

Yazık Hiç beni yorma Hiç bana sorma Utanırım anlatamam İçimdeki belkileri sana *** Çok zamanlar seni hep ben sandım Sanki seni ararken kendimi aradım Seni senlediğim söz, seni sevdim Oysa adı dostluk, yazık anladım *** Ah sırdaşım, ah insanım, ah vakitsizim Sen sebebim benim Ah genç sevdam, ah sakladığım Sen benim sonum, kıyamam ki sana

Beni Kaybettin İçi neyse dışı oymuş seven insanın Gözü pekmiş, gönlü tokmuş gerçek sevdanın Sen beni sen, sen miydin çok seven İçyüzünü gösterdin bilmeden Ben, sana ben, ben miydim aldanan Bir şekerin tadına kanıp yanılan Çocuğum şimdi (ah) aman ağlayan, kahrolan *** Zor günde ner'deydin, beni kahrettin Oysa sen farklıydın, sana güvendim Mert sözlü, tok gözlü, delikanlıydın Ah aşkı bilmedin, beni kaybettin Özü neyse sözü oymuş seven insanın Cebi boşsa gözü doymuş gerçek sevdanın

Semah Yine dertli dertli inliyorsun Sarı durnam sinen yaralandı mı Hiç el değmeden de inliyorsun Sarı durnam sinen yaralandı mı Yoksa ciğerlerin parelendi mi Yoksa sana yad düzen mi düzdüler Perdelerin tel tel edip düzdüler Allı da durnam, telli de durnam Sinen yaralandı mı Yoksa ciğerlerin parelendi mi Hay hay, hay hay Bahar seli gibi akıp çağlama Dertli ötüp yüreğimi dağlama Ustadını buldurayım ağlama Sarı da durnam, allı da durnam Sinen yaralandı mı Yoksa ciğerlerin parelendi mi Yas mı tuttun giyinmişsin kareler Senin derdin açmış bana yareler Esiri der nedir buna çareler Allı da durnam, telli de durnam Sinen yaralandı mı Yoksa ciğerlerin parelendi mi Hay hay, hay hay Durnam niçin ahvalimi bilmezsin Bendeki yareler türlü türlüdür Öğüt versem öğüdümden almazsın Bendeki yareler türlü türlüdür Uçup havalanma yellere karşı Bülbül figan eder güllere karşı Gel beni al atma ellere karşı Bendeki yareler türlü türlüdür Abdal pir sultanım ben de böyleyim Emir Hak'tan geldi hey hey kime neyleyim Derdim çoktur hangisini söyleyim Bendeki yareler türlü türlüdür