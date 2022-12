Zerrin Özer

Ne yükseklerde gözüm var Ne para pulda Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda Tahammülüm yok gözlerinde Bir damla yaşa, kıyamam *** Ne hasret biter bu yolda Ne sevdam sana Bir tek sen emirsin aşk Emir hayatımda İtirazım yok, ateş bu Değmesin sana, kıyamam *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Ne yükseklerde gözüm var Ne para pulda Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda Tahammülüm yok gözlerinde Bir damla yaşa, kıyamam *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, sen, sen, sen...