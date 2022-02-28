Zerrin Özer

Şimdi Hayallerdesin Düşlerim bitmek bilmiyor Gözlerim gülmek bilmiyor Gönlümde sonsuz arayış Sevmek istiyor, sevmek istiyor *** Kalbin acılarla dolu kaçmak istercesine Gönlün kanatlanıyor uçmak istercesine *** Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinde derinlerdesin Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın *** Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinde derinlerdesin Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın *** Ağlıyor sessiz sözlerim Tanıyor bitkin gözlerim Sönmeyen ateşler gibi yanar yüreğim yanar yüreğim *** Kalbin acıyla dolu kaçmak istercesine Gönlün kanatlanıyor uçmak istercesine *** Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinde derinlerdesin Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın *** Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın Yalnız kendi derdinle Kendi halinde derinlerdesin Şimdi uzaklardasın, hayallerdesin, rüyalardasın

İftira Bir hüküm gibi, bir mühür gibi Damga damga yazgımda Bilmezler seni değişmem delim Değişmem dünyalara *** Bir düğüm gibi iftira ipi İlmik ilmik boynumda Oysaki sana sağdığım delim Girdiler günahıma *** Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** Bir hüküm gibi, bir mühür gibi Damga damga yazgımda Bilmezler seni değişmem delim Değişmem dünyalara *** Bir düğüm gibi iftira ipi İlmik ilmik boynumda Oysaki sana sağdığım delim Girdiler günahıma *** Yetti gayrı, yetti gayrı, Allah *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira *** İftira, iftira, bal gibi de iftira İftira, iftira, bal gibi kuru iftira

Kıyamam Ne yükseklerde gözüm var Ne para pulda Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda Tahammülüm yok gözlerinde Bir damla yaşa, kıyamam *** Ne hasret biter bu yolda Ne sevdam sana Bir tek sen emirsin aşk Emir hayatımda İtirazım yok, ateş bu Değmesin sana, kıyamam *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Ne yükseklerde gözüm var Ne para pulda Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda Tahammülüm yok gözlerinde Bir damla yaşa, kıyamam *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, başıma gelen en az, en çok hatalarım Ah sen, her şeye rağmen bana sevap günahlarım Sen, geceler boyu buram buram yandığım Ah sen, kokuna hasret uykularla dalaştığım *** Sen, sen, sen, sen...