Zerrin Özer

Ömür Geçiyor Şarkı Sözleri
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Sorma bu akşam halimi sorma
Kederi çekip nefesime sessiz olacağım
Durma gözlerimin önünde durma
Yalın gidince ben yine tenha kalacağım
***
Sen Tanrının gazabından da olsan
Yazılan gelir sana kalbini aç
Yorma özünü yalanla yorma
Günahın o kadar büyük ki
***
Sorma bu akşam halimi sorma
Ateşe atıp yüreğimi sessiz duracağım
Durma talihin yolunda durma
Yalanın bitince ben yine sensiz kalacağım
***
Tanrı sevdiklerine çektirirmiş
Bende onlardan biriyim
Derdim çok
***
Yorma, özünü yalanla yorma
Yüreğin o kadar dönük ki
***
Yar gider tenhada
Yar kalbim susar sensiz olunca
Yar seni sevemedim doyunca
Hasretten yandım ömür boyunca
Yar bil yar
***
Yar sevgim yaşar dünya durunca
Yar her şeyim heder sensiz kalınca
Söz biter çare olmayınca
Özüme yazığım gelir
-
Gözlerim senden hatıra
Giderken iyi bak demiştin
Sana nasıl alışmıştılar
Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor
***
Belki bu gece belki bir sabah
Duygular coşar düşersin yollara
Belki kapımı çalarsın ansızın
Elinde güller gözünde yaşlarla
***
Belki bu gece belki bir sabah
Duygular coşar düşersin yollara
Belki kapımı çalarsın ansızın
Elinde güller gözünde yaşlarla
***
Ben unuttum çoktan beni kırdığını
Sen de unut yoksa ömür geçiyor
Yalnız benim için bak derdin ya
Gözlerim o gün bugün seni arıyor
***
Ben unuttum çoktan beni kırdığını
Sen de unut yoksa ömür geçiyor
Yalnız benim için bak derdin ya
Gözlerim o gün bugün seni arıyor
***
Gözlerim senden hatıra
Giderken iyi bak demiştin
Sana nasıl alışmıştılar
Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor
***
Belki bu gece belki bir sabah
Duygular coşar düşersin yollara
Belki kapımı çalarsın ansızın
Elinde güller gözünde yaşlarla
***
Belki bu gece belki bir sabah
Duygular coşar düşersin yollara
Belki kapımı çalarsın ansızın
Elinde güller gözünde yaşlarla
***
Ben unuttum çoktan beni kırdığını
Sen de unut yoksa ömür geçiyor
Yalnız benim için bak derdin ya
Gözlerim o gün bugün seni arıyor
***
Ben unuttum çoktan beni kırdığını
Sen de unut yoksa ömür geçiyor
Yalnız benim için bak derdin ya
Gözlerim o gün bugün seni arıyor
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Unutmak istedim, aklım silmedi
Kavuşmak istedim, kalbim dur dedi
Çok sevdim ama hiç sevilmedim
Biliyorsun yine de sendeydim
Ne yapsak da çaresi yok bu sevginin
***
Gecelerde kayboldum
Bir ara bir sor be gülüm
Terk eden hep sen oldun
Haydi yolun açık olsun
***
Adın vefasız olsun
Kabul et öyle kalsın
Buda sana son sözüm
Haydi yolun açık olsun
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