Zerrin Özer

Gözlerim senden hatıra Giderken iyi bak demiştin Sana nasıl alışmıştılar Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor *** Belki bu gece belki bir sabah Duygular coşar düşersin yollara Belki kapımı çalarsın ansızın Elinde güller gözünde yaşlarla *** Belki bu gece belki bir sabah Duygular coşar düşersin yollara Belki kapımı çalarsın ansızın Elinde güller gözünde yaşlarla *** Ben unuttum çoktan beni kırdığını Sen de unut yoksa ömür geçiyor Yalnız benim için bak derdin ya Gözlerim o gün bugün seni arıyor *** Ben unuttum çoktan beni kırdığını Sen de unut yoksa ömür geçiyor Yalnız benim için bak derdin ya Gözlerim o gün bugün seni arıyor *** Gözlerim senden hatıra Giderken iyi bak demiştin Sana nasıl alışmıştılar Gittin gideli gözüm hiçbir şey görmüyor *** Belki bu gece belki bir sabah Duygular coşar düşersin yollara Belki kapımı çalarsın ansızın Elinde güller gözünde yaşlarla *** Belki bu gece belki bir sabah Duygular coşar düşersin yollara Belki kapımı çalarsın ansızın Elinde güller gözünde yaşlarla *** Ben unuttum çoktan beni kırdığını Sen de unut yoksa ömür geçiyor Yalnız benim için bak derdin ya Gözlerim o gün bugün seni arıyor *** Ben unuttum çoktan beni kırdığını Sen de unut yoksa ömür geçiyor Yalnız benim için bak derdin ya Gözlerim o gün bugün seni arıyor