Beni Tanıma Şarkı Sözleri
Zerrin Özer Beni Tanıma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Beni Tanıma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beni Tanıma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gidiyor musun, gidiyor musun?
İçin sızlamadan bizi yıkıyor musun?
Deliler gibi hani seviyordun
Şimdi bunu bana sen mi yapıyorsun?
***
Gidiyor musun, gidiyor musun?
İçin acımadan bizi yıkıyor musun?
Deliler gibi hani seviyordun
Şimdi bunu bana sen mi yapıyorsun?
***
Hata, büyük hata
Sen benden daha ne bekliyorsun?
***
Bundan böyle beni nerde görürsen gör tanıma, beni tanıma
Tuz basma gönlümde yıllardır kanayan yarama
Bundan böyle beni nerde görürsen gör tanıma, beni tanıma
Tuz basma gönlümde yıllardır kanayan yarama
***
Gidiyor musun, gidiyor musun?
İçin acımadan bizi yıkıyor musun?
Deliler gibi hani seviyordun
Şimdi bunu bana sen mi yapıyorsun?
***
Hata, büyük hata
Sen benden daha ne bekliyorsun?
***
Bundan böyle beni nerde görürsen gör tanıma, beni tanıma
Yırt at resimleri, kuruttuğum çiçekleri koklama
Bundan böyle beni nerde görürsen gör tanıma, beni tanıma
Yırt at resimleri, kuruttuğum çiçekleri koklama