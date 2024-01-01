Zerrin Özer

Unutamadığım Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla ben Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni...

Ben Her Bahar Aşık Olurum Damarlarımda yine aşk var Gözlerim yine bir manalı Başladı güneşli yağmurlar Islandı umudumun saçları *** Kırılan dallar gibiyim Ben her bahar dirilirim Gizli bir kaynaktır içim Kendime bir yol bulurum *** Kırılan dallar gibiyim Ben her bahar dirilirim Gizli bir kaynaktır içim Kendime bir yol bulurum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum *** Damarlarımda yine aşk var Gözlerim yine bir manalı Başladı güneşli yağmurlar Islandı umudumun saçları *** Gönlümde sönen ateşin Küllerini savururum Kalbimdeki acelenin Peşinde ben kaybolurum *** Gönlümde sönen ateşin Küllerini savururum Kalbimdeki acelenin Peşinde ben kaybolurum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum