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7/24 Dinle Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı)

Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı) Şarkı Sözleri

Zerrin Özer Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zerrin Özer

Zerrin Özer

Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı)

  • Unutamadığım

  • Ben Her Bahar Aşık Olurum

  • Seni Bekliyorum

  • Senden Vazgeçemem

  • Bir Dünya Doğuyor

  • Selvi Boylum

  • Kum Tanesi

  • O Şarkıyı Henüz Yazmadım

  • Ve Ben Yalnız

  • Sorsan da Anlatamam

  • Bir Gün Karşılaşsak

  • Hayat Pencerenin Dışında

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