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Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı)
Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı) Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Bir Sevgi Yeter (Selmi Andak 60.Sanat Yılı)
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Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda
Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla ben
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş
Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni...
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Damarlarımda yine aşk var
Gözlerim yine bir manalı
Başladı güneşli yağmurlar
Islandı umudumun saçları
***
Kırılan dallar gibiyim
Ben her bahar dirilirim
Gizli bir kaynaktır içim
Kendime bir yol bulurum
***
Kırılan dallar gibiyim
Ben her bahar dirilirim
Gizli bir kaynaktır içim
Kendime bir yol bulurum
***
Ben her bahar aşık olurum
Rüzgar olur yağmur olurum
Filizlenir anılarda gururum
Taşar içimden ruhum
***
Ben her bahar aşık olurum
Rüzgar olur yağmur olurum
Filizlenir anılarda gururum
Taşar içimden ruhum
***
Damarlarımda yine aşk var
Gözlerim yine bir manalı
Başladı güneşli yağmurlar
Islandı umudumun saçları
***
Gönlümde sönen ateşin
Küllerini savururum
Kalbimdeki acelenin
Peşinde ben kaybolurum
***
Gönlümde sönen ateşin
Küllerini savururum
Kalbimdeki acelenin
Peşinde ben kaybolurum
***
Ben her bahar aşık olurum
Rüzgar olur yağmur olurum
Filizlenir anılarda gururum
Taşar içimden ruhum
***
Ben her bahar aşık olurum
Rüzgar olur yağmur olurum
Filizlenir anılarda gururum
Taşar içimden ruhum
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Yeniden, esiverdi yine yeniden
Beni benden alan duygular, çalsın bütün kapılar
Yeniden, esiverdi yine yeniden
Şarkılarda kalan geceler, vursun bütün saatler
***
Git, sakın dönüp geriye bakma
Nasıl olsa zaman senin yanında
Git, daha fazla bekleme, durma
Hayat pencerenin dışında
***
Bugünlerin birinde bir şeyler doğacak bende
İşte yine yolculuk var önümde
Dans ediyor gölgeler ay ışığının altında
Kalbimin her çarpışında bir daha, sevdim bir daha
***
Yeniden, esiverdi yine yeniden
Şarkılarda kalan geceler, vursun bütün saatler
***
Git, sakın dönüp geriye bakma
Nasıl olsa zaman senin yanında
Git, daha fazla bekleme, durma
Hayat pencerenin dışında
***
Git, sakın dönüp geriye bakma
Nasıl olsa zaman senin yanında
Git, daha fazla bekleme, durma
Hayat pencerenin dışında
***
Git, daha fazla bekleme, durma
Hayat pencerenin dışında
***
Sevdim bir daha
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