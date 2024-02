Zerrin Özer

Damarlarımda yine aşk var Gözlerim yine bir manalı Başladı güneşli yağmurlar Islandı umudumun saçları *** Kırılan dallar gibiyim Ben her bahar dirilirim Gizli bir kaynaktır içim Kendime bir yol bulurum *** Kırılan dallar gibiyim Ben her bahar dirilirim Gizli bir kaynaktır içim Kendime bir yol bulurum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum *** Damarlarımda yine aşk var Gözlerim yine bir manalı Başladı güneşli yağmurlar Islandı umudumun saçları *** Gönlümde sönen ateşin Küllerini savururum Kalbimdeki acelenin Peşinde ben kaybolurum *** Gönlümde sönen ateşin Küllerini savururum Kalbimdeki acelenin Peşinde ben kaybolurum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum *** Ben her bahar aşık olurum Rüzgar olur yağmur olurum Filizlenir anılarda gururum Taşar içimden ruhum