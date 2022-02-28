Zerrin Özer

Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni *** Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla ben *** Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni *** Unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni *** Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni *** Gözlerimde yaş, kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım ne olur anla beni...

Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede Bir başka hayaldi düşen ümitlerime Ağardı yeni gün ufukta *** Aynı yalanlarla yine geldin kapıma Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle İnanmam şimdi sen git bana ne *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Sen gittin söndü yıldızlar sanki bir anda Kaldım yapayalnız öyle sinsi gecede Bir başka hayaldi düşen ümitlerime Ağardı yeni gün ufukta *** Aynı yalanlarla yine geldin kapıma Hasret olsan giremezsin kırık gönlüme Aldatamazsın talihimi kırmızı güllerle İnanmam şimdi sen git bana ne *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime *** Çoktan bitti unuttum, bilmiyorsan bana ne Alev alev yanıyor tütüyorsan bana ne Nefes nefes eriyor sönüyorsan bana ne Sen yeniden giremezsin kalbime