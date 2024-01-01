Ölürüm Ben Sana Şarkı Sözleri
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Zerrin Özer
Ölürüm Ben Sana
-
Çok sevdim o da terkedip gitti
O ilkti ve birden bire bitti
Tapmıştım bir allah bir o vardı
Bak şimdi umutlarım da bitti
***
Bırak giden gitsin
***
Gittiği yerde kalsın
Sen de onunla gitme
Bırak kendin sana kalsın
***
Yalvarma gidenlerin ardından
Çıldırma yalnızlık korkusundan
Bekleme bir gün dönecektir
Zannetme başka aşk yoktur diye
-
Dar zamanında geldin hep bana
Nefesimi tıkayıp durdun
Dar zamanında koştun hep bana
Allak bullak edip durdun
Dar zamanımda yoktun ki yanımda
Çok yalnızdım dar zamanımda
***
Ben seni değil seni sevmeyi
Ben seni değil seni özlemeyi sevdim
***
Gündüz bekledim gece bekledim
Derdime hiç dert eklemedim
Uyandım bekledim yumdum bekledim
Gelmeni değil sevdamı bekledim
***
Dar zamanında geldin hep bana
Nefesimi tıkayıp durdun
Dar zamanımda yoktun ki yanımda
Çok yalnızdım dar zamanımda
***
Ben seni değil seni sevmeyi
Ben seni değil seni beklemeyi sevdim
***
Gündüz bekledim gece bekledim
Derdime hiç dert eklemedim
Uyandım bekledim yumdum bekledim
Gelmeni değil sevdamı bekledim
***
Hep bildim ki benim sevdam var
Üstüne alınma sana gel diyen mi var
-
Hayat bana apansızın
Öyle şaka yapar ki
Ayaklarım tutmaz olur
Gönlüm öyle solar ki
***
Bense ona hiç alınmam
Hiç kırılmam darılmam
Hayat bana aşık olur
Bende kalır hiç gitmez
***
Acımı da çekerim kahrolurum
Sefamı da sürerim mest olurum
Suskun da olurum
Şarkılarda söylerim
Bu ilk değil ki gözbebeğim
***
Haydi güle güle git gözbebeğim
Aklın bende kalmasın
-
Seni benden çok seveni bulamazsın ki
Suyumdan bir yudum içsen ölür müydün yar
Seni benden çok seveni bulamazsın ki
Dalımdan gül koparmadan sakın gitme yar
***
Utanırım söyleyemem gel de kendin al
Al beni gel al beni uzak durma yar
Utanırım söyleyemem gel de kendin al
Al beni gel al beni sakın gitme yar
***
Gözlerin gözlerimde, kolların ıslak tenimde
Gecelerin bir yerinde, öylece kalsak
Dünyalar benim olsa, günahsa günah olsun
Gidersen ahım olsun, sakın gitme yar
Ölürüm ben sana
-
Ayrıldık bir veda sözü konuşmadan
Ve bir dost eksildi hayatımdan
Dudağımda hüzünlü bir kıvrım
Seninle vedalaşamadık doyasıya
Ayrıldık bir veda sözü konuşmadan
Ve bir dost eksildi hayatımdan
Dudağımda hüzünlü bir kıvrım
Seninle vedalaşamadık doyasıya
Gidip de gelmemek var
Gelip de bulmamak var
Hakkını helal et
Hakkını helal et
Gidip de gelmemek var
Gelip de bulmamak var
Hakkını helal et
Hakkını helal et
Hakkını helal et
Gözlerimden dökülen her damla yaş
Hasretle geçecek günlerim için
Dudağımda tuzu kaldı gözyaşımın
Seni öpemedim doyasıya
Gözlerimden dökülen her damla yaş
Hasretle geçecek günlerim için
Dudağımda tuzu kaldı gözyaşımın
Seni öpemedim doyasıya
Gidip de gelmemek var
Gelip de bulmamak var
Hakkını helal et
Hakkını helal et
Gidip de gelmemek var
Gelip de bulmamak var
Hakkını helal et
Hakkını helal et
Hakkını helal et
-
Kırk yılda bir mutlu oldum
Bir kulp bulup bozdun kader
Sevinçlerim hep bir anlık
Keyiflerim hep bir anlık
Nerden baksan hüzünlere
***
Kederlerle boğdun kader
Dağmısın sen
Taşmısın sen
Gözümden akan yaşmısın sen
Su basimiza belamisin kader....
Gel deyince gelmeyeceğim
Git deyince gitmeyeceğim
Sev deyince sevmeyeceğim
Yeter
Sana boyun eğmeyeceğim kader....
-
Dur ne olur dur bırakma beni bir boşlukta
Ne olursun dur darılıp gitme
Sen olmadan tüknir kalırım yaşayamam
Beni terk etme sen gidince biter zaman kaybolur anlar
***
Yanlızım yaşamaya alışmadım
Alışmadım hasreti sende görmeyi
***
Bir başına dayanamam hasretine
Dur çekildim hadi gitsene
***
Ne yalnızlıklar yaşadım da bıkmadım
Bıkmadım yollarını beklemekten
Gidince bir anda tadım kaçtı
Nasıl bir sevgiydi bu nasıl aşktı
-
-
Bir avuç yüreğim vardı
Onu da eller çaldı
Sevmek haram bundan böyle
Söyle başka nem kaldı
Dumanlı gözler canımda bir acı
Ve öksüz dudaklarım
Dumanlı gözler canımda bir acı
Bomboş sokaklar kaldı
Yeminler ettim olmadı
Dualar ettim olmadı
Şu koca deli yüreğim
Tükendi bitti kalmadı
Yeminler ettim olmadı
Dualar ettim olmadı
Şu koca deli yüreğim
Tükendi bitti kalmadı
Bir avuç yüreğim vardı
Onu da eller çaldı
***
Sevmek haram bundan böyle
Söyle başka nem kaldı
Dumanlı gözler canımda bir acı
Ve öksüz dudaklarım
Dumanlı gözler canımda bir acı
Bomboş sokaklar kaldı
Yeminler ettim olmadı
Dualar ettim olmadı
Şu koca deli yüreğim
Tükendi bitti kalmadı
Yeminler ettim olmadı
Dualar ettim olmadı
Şu koca deli yüreğim
Tükendi bitti kalmadı
Yeminler ettim olmadı
Dualar ettim olmadı
Şu koca deli yüreğim
Tükendi bitti kalmadı
Canımda bir acı, canımda bir acı
Canımda koca bir acı kaldı
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