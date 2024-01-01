Zerrin Özer

Yeminler Ettim Bir avuç yüreğim vardı Onu da eller çaldı Sevmek haram bundan böyle Söyle başka nem kaldı Dumanlı gözler canımda bir acı Ve öksüz dudaklarım Dumanlı gözler canımda bir acı Bomboş sokaklar kaldı Yeminler ettim olmadı Dualar ettim olmadı Şu koca deli yüreğim Tükendi bitti kalmadı Yeminler ettim olmadı Dualar ettim olmadı Şu koca deli yüreğim Tükendi bitti kalmadı Bir avuç yüreğim vardı Onu da eller çaldı *** Sevmek haram bundan böyle Söyle başka nem kaldı Dumanlı gözler canımda bir acı Ve öksüz dudaklarım Dumanlı gözler canımda bir acı Bomboş sokaklar kaldı Yeminler ettim olmadı Dualar ettim olmadı Şu koca deli yüreğim Tükendi bitti kalmadı Yeminler ettim olmadı Dualar ettim olmadı Şu koca deli yüreğim Tükendi bitti kalmadı Yeminler ettim olmadı Dualar ettim olmadı Şu koca deli yüreğim Tükendi bitti kalmadı Canımda bir acı, canımda bir acı Canımda koca bir acı kaldı

Ben Seni Sevmeyi Sevdim Dar zamanında geldin hep bana Nefesimi tıkayıp durdun Dar zamanında koştun hep bana Allak bullak edip durdun Dar zamanımda yoktun ki yanımda Çok yalnızdım dar zamanımda *** Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni özlemeyi sevdim *** Gündüz bekledim gece bekledim Derdime hiç dert eklemedim Uyandım bekledim yumdum bekledim Gelmeni değil sevdamı bekledim *** Dar zamanında geldin hep bana Nefesimi tıkayıp durdun Dar zamanımda yoktun ki yanımda Çok yalnızdım dar zamanımda *** Ben seni değil seni sevmeyi Ben seni değil seni beklemeyi sevdim *** Gündüz bekledim gece bekledim Derdime hiç dert eklemedim Uyandım bekledim yumdum bekledim Gelmeni değil sevdamı bekledim *** Hep bildim ki benim sevdam var Üstüne alınma sana gel diyen mi var

Bu İlk Değil ki Hayat bana apansızın Öyle şaka yapar ki Ayaklarım tutmaz olur Gönlüm öyle solar ki *** Bense ona hiç alınmam Hiç kırılmam darılmam Hayat bana aşık olur Bende kalır hiç gitmez *** Acımı da çekerim kahrolurum Sefamı da sürerim mest olurum Suskun da olurum Şarkılarda söylerim Bu ilk değil ki gözbebeğim *** Haydi güle güle git gözbebeğim Aklın bende kalmasın

Ölürüm Ben Sana Seni benden çok seveni bulamazsın ki Suyumdan bir yudum içsen ölür müydün yar Seni benden çok seveni bulamazsın ki Dalımdan gül koparmadan sakın gitme yar *** Utanırım söyleyemem gel de kendin al Al beni gel al beni uzak durma yar Utanırım söyleyemem gel de kendin al Al beni gel al beni sakın gitme yar *** Gözlerin gözlerimde, kolların ıslak tenimde Gecelerin bir yerinde, öylece kalsak Dünyalar benim olsa, günahsa günah olsun Gidersen ahım olsun, sakın gitme yar Ölürüm ben sana

Hakkını Helal Et Ayrıldık bir veda sözü konuşmadan Ve bir dost eksildi hayatımdan Dudağımda hüzünlü bir kıvrım Seninle vedalaşamadık doyasıya Ayrıldık bir veda sözü konuşmadan Ve bir dost eksildi hayatımdan Dudağımda hüzünlü bir kıvrım Seninle vedalaşamadık doyasıya Gidip de gelmemek var Gelip de bulmamak var Hakkını helal et Hakkını helal et Gidip de gelmemek var Gelip de bulmamak var Hakkını helal et Hakkını helal et Hakkını helal et Gözlerimden dökülen her damla yaş Hasretle geçecek günlerim için Dudağımda tuzu kaldı gözyaşımın Seni öpemedim doyasıya Gözlerimden dökülen her damla yaş Hasretle geçecek günlerim için Dudağımda tuzu kaldı gözyaşımın Seni öpemedim doyasıya Gidip de gelmemek var Gelip de bulmamak var Hakkını helal et Hakkını helal et Gidip de gelmemek var Gelip de bulmamak var Hakkını helal et Hakkını helal et Hakkını helal et

Kader Kırk yılda bir mutlu oldum Bir kulp bulup bozdun kader Sevinçlerim hep bir anlık Keyiflerim hep bir anlık Nerden baksan hüzünlere *** Kederlerle boğdun kader Dağmısın sen Taşmısın sen Gözümden akan yaşmısın sen Su basimiza belamisin kader.... Gel deyince gelmeyeceğim Git deyince gitmeyeceğim Sev deyince sevmeyeceğim Yeter Sana boyun eğmeyeceğim kader....

Dur Dur ne olur dur bırakma beni bir boşlukta Ne olursun dur darılıp gitme Sen olmadan tüknir kalırım yaşayamam Beni terk etme sen gidince biter zaman kaybolur anlar *** Yanlızım yaşamaya alışmadım Alışmadım hasreti sende görmeyi *** Bir başına dayanamam hasretine Dur çekildim hadi gitsene *** Ne yalnızlıklar yaşadım da bıkmadım Bıkmadım yollarını beklemekten Gidince bir anda tadım kaçtı Nasıl bir sevgiydi bu nasıl aşktı