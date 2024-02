Zerrin Özer

Ayrıldık bir veda sözü konuşmadan Ve bir dost eksildi hayatımdan Dudağımda hüzünlü bir kıvrım Seninle vedalaşamadık doyasıya Ayrıldık bir veda sözü konuşmadan Ve bir dost eksildi hayatımdan Dudağımda hüzünlü bir kıvrım Seninle vedalaşamadık doyasıya Gidip de gelmemek var Gelip de bulmamak var Hakkını helal et Hakkını helal et Gidip de gelmemek var Gelip de bulmamak var Hakkını helal et Hakkını helal et Hakkını helal et Gözlerimden dökülen her damla yaş Hasretle geçecek günlerim için Dudağımda tuzu kaldı gözyaşımın Seni öpemedim doyasıya Gözlerimden dökülen her damla yaş Hasretle geçecek günlerim için Dudağımda tuzu kaldı gözyaşımın Seni öpemedim doyasıya Gidip de gelmemek var Gelip de bulmamak var Hakkını helal et Hakkını helal et Gidip de gelmemek var Gelip de bulmamak var Hakkını helal et Hakkını helal et Hakkını helal et