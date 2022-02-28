Buram Buram Şarkı Sözleri
Zerrin Özer Buram Buram şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zerrin Özer Buram Buram şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Buram Buram sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Soruyorum kendime hatalarım ner'de
Biliyorum tek suçlu geçen zaman
***
Ne yeminler etmiştik
Ne delice sevmiştik
Ama değişti her şey gör artık
Bunu gör artık, gör artık
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor yeni aşk
***
Göremedin sen
Bir kadın ne ister sevdiğinden
Sıcak bir aşk tütüyor gözlerimden
Bunu gör artık, gör artık
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor yeni aşk
***
Soruyorum kendime hatalarım ner'de
Biliyorum tek suçlu geçen zaman
***
Ne yeminler etmiştik
Ne delice sevmiştik
Ama değişti her şey gör artık
Bunu gör artık, gör artık
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor yeni aşk
***
Göremedin sen
Bir kadın ne ister sevdiğinden
Sıcak bir aşk tütüyor gözlerimden
Bunu gör artık, gör artık
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk geliyor yeni aşk
***
Senle sevdam eskidi bak
Havada yeni aşk rüzgarı var
Yalnız günler geçmiyor ah
Yeni aşk...
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