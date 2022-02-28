Zerrin Özer

Soruyorum kendime hatalarım ner'de Biliyorum tek suçlu geçen zaman *** Ne yeminler etmiştik Ne delice sevmiştik Ama değişti her şey gör artık Bunu gör artık, gör artık *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk geliyor yeni aşk *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk geliyor yeni aşk *** Göremedin sen Bir kadın ne ister sevdiğinden Sıcak bir aşk tütüyor gözlerimden Bunu gör artık, gör artık *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk geliyor yeni aşk *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk geliyor yeni aşk *** Soruyorum kendime hatalarım ner'de Biliyorum tek suçlu geçen zaman *** Ne yeminler etmiştik Ne delice sevmiştik Ama değişti her şey gör artık Bunu gör artık, gör artık *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk geliyor yeni aşk *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk geliyor yeni aşk *** Göremedin sen Bir kadın ne ister sevdiğinden Sıcak bir aşk tütüyor gözlerimden Bunu gör artık, gör artık *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk geliyor yeni aşk *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk geliyor yeni aşk *** Senle sevdam eskidi bak Havada yeni aşk rüzgarı var Yalnız günler geçmiyor ah Yeni aşk...