Zerrin Özer

Bir türlü seni elimde tutamadım yar, Ne yaptıysam ne ettiysem olmadı yar, Bin kere dünyaya gelsem yine de seni, Hep seni seveceğim yar, *** En karanlık günlerimde hep yanındaydın yar, En çaresiz gecelerde çıkıp geldin yar, Senle ağladım senle güldüm, Sensizliğe alışamadım yar, *** Git hiç olmadığı kadar benden uzaklara git, Sev hiç sevmediğin kadar çok sev başkalarını, Dön benim gibi yapayalnız kaldığın zaman, Utanma yerin hazır dön, *** Git hiç olmadığı kadar benden uzaklara git, Sev hiç sevmediğin kadar çok sev başkalarını, Dön benim gibi yapayalnız kaldığın zaman, Utanma yerin hazır dön…