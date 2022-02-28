Zerrin Özer

Yerin Hazır Şarkı Sözleri
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Bir türlü seni elimde tutamadım yar,
Ne yaptıysam ne ettiysem olmadı yar,
Bin kere dünyaya gelsem yine de seni,
Hep seni seveceğim yar,
***
En karanlık günlerimde hep yanındaydın yar,
En çaresiz gecelerde çıkıp geldin yar,
Senle ağladım senle güldüm,
Sensizliğe alışamadım yar,
***
Git hiç olmadığı kadar benden uzaklara git,
Sev hiç sevmediğin kadar çok sev başkalarını,
Dön benim gibi yapayalnız kaldığın zaman,
Utanma yerin hazır dön,
***
Git hiç olmadığı kadar benden uzaklara git,
Sev hiç sevmediğin kadar çok sev başkalarını,
Dön benim gibi yapayalnız kaldığın zaman,
Utanma yerin hazır dön…