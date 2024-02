Fırtınalar Çıksın yüreğimde Sana dahil olan Her şey yok olsun bende Ateşlerle Yansın bedenim Sana dahil olan Her şey kül olsun bende Sana dahil olan Her şey yok olsun bende Zalim Hayırsız Vicdansız Oldun bana Zalim Hayırsız Vicdansız Oldun bana Irmaklar Aksın üstümden Sana dahil olan Her şeyi götürsün benden Depremler Olsun beynimde Sana dahil olan Her şey yıkılsın bende Sana dahil olan Her şey yok olsun bende Zalim Hayırsız Vicdansız Oldun bana Zalim Hayırsız Vicdansız Oldun bana Zalim Hayırsız Vicdansız Oldun bana