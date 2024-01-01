Zeyneb Hanlarova Türkülerle Türkiye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeyneb Hanlarova Türkülerle Türkiye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkülerle Türkiye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bilmem meni niçün atmış unutmuş
Ehd-ü peymanına gurban olduğum
Yohsa özgesine üzünü tutmuş
Yeni sevdasına gurban olduğum
***
Men dilberi sordum gelip gedende
Dediler küsmüştür barışmaz senden
Men iltifat ettim o gaçtı menden
Gaçkın edasına gurban olduğum
***
O menim sevgilim o menim sunam
Onsuz üzüm gülmez açılmazam
Billem harda galdı o nazlı durnam
O hoş sedasına gurban olduğum
***
Ayrılığ oduna könlüm dayanmaz
Eşk oduna yanan bir daha yanmaz
Çektiğim nâleden niçün o yanmaz
Şirin rüyasına gurban olduğum
***
Hicranı galbimi yandırır yakar
Gözlerim yollara bakar
Müşfik seni arar sensiz odlanar
Yetmiş heyalına gurban olduğum