Zeynel Sağ

Çay Benim Çeşme Benim Çay benim çeşme benim Aman derdimi deşme benim Hakikatli yar isen Aman önümden geçme benim Hakikatli yar isen Hadi ülen önümden geçme benim Al yazmam dalda kaldı Amanın gözlerim yolda kaldı Yıkılası meyhane Aman sarhoşum nerde kaldı Yıkılası meyhane Hadi ülen serhoşum nerde kaldı

Feracemin Ucu Sırma Feracemin aman aman ucu sırma Bıyıkları burma burma Bıyıkları burma burma Git güzel karşımda durma Al hançeri vur boynuma Saat beşte gel yanıma Feracemin aman aman al yakası Terziler vurur makası Terziler vurur makası Kolu dibinden kopası Al hançeri vur ben ölem Kapınızda kölen olam

Ateş Attım Samana Ateş attım samana da bak dumana dumana Senin zalım ananı ben getirdim imana Gımıldan gımıldan gımıldanıver Hah şöyle nazlım gımıldanıver Gımıldan gımıldan gımıldanıver Hah şöyle nazlım da gımıldanıver Kahve de koydum çeşmeye yarim gitmiş gezmeye Ta küçükten alıştım a kız seni görmeye Gımıldan gımıldan gımıldanıver Hah şöyle nazlım gımıldanıver Gımıldan gımıldan gımıldanıver Hah şöyle nazlım da gımıldanıver Kayfe de koydum fincana selam saldım amcama Amcam kızını vermezse turşu kursun fincana Gımıldan gımıldan gımıldanıver Hah şöyle nazlım gımıldanıver Gımıldan gımıldan gımıldanıver Hah şöyle nazlım da gımıldanıver Gımıldan gımıldan gımıldanıver Hah şöyle nazlım gımıldanıver Gımıldan gımıldan gımıldanıver Hah şöyle nazlım da gımıldanıver

Zalım Poyraz Zalim poyraz gıcım gıcım gıcılar Yüreğime düştü goygun acılar da Su yolunda suya giden bacılar Bacılar içinde yarim var benim de *** Emirdağ'la şu Urfa'nın (Afyon'un) arası Emirdağ'ı ardın selvi sırası da Muradımı alamadım dünyada Onulmaz bu yüreğimin yarası da (Anam yarası)

Kumarıya Vara Gele Kumarı'ya vara gele yol sandım Ayağıma diken battı gül sandım El kızı ben kendime yar sandım Aman amman amman Aman aman avcı haydi vur beni Efendimsin terk edemem ben seni * Bir taş attım pencereye Tık dedi aman amman Kalbur gari kiraz evde yok dedi İnanmazsan çık yukarıya Bak dedi aman aman Amman amman avcı avını vur beni Efendimsin terk edemem ben seni

Devrent Deresini Duman Bürüdü Devrent Deresine Duman Bürüdü Of Of, Yedi Deveyinen Musa’m Yürüdü. Musa’mın Ciğeri Mosmor Oldu Çürüdü Of Of. Ağlasın Ağlasın Anam Ağlasın, Tülü Mayaları Dudu Bağlasın. *** Devrent Deresine Çıvgınlar Esti Of Of. Elimi Kolumu Poyrazlar Kesti. Feleğin Bizlere Böyle Mi Kasti Of Of. Devrent Deresi De Dar Geldi Bana, Vadesiz Ölümler Zor Geldi Bana.