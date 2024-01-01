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Feracem Şarkı Sözleri

Zeynel Sağ Feracem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynel Sağ Feracem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Feracem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynel Sağ

Zeynel Sağ

Feracem

  • Feracemin Ucu Sırma

  • Ateş Attım Samana

  • Zalım Poyraz

  • Kar Mı Yağdı

  • Çay Benim Çeşme Benim

  • Havada Durna Sesi Gelir

  • Delhadır Başındayım

  • Dağ Başında Kestane

  • Kumarıya Vara Gele

  • Devrent Deresini Duman Bürüdü

  • İzmir'in Kavakları

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