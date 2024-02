Zeynel Sağ

Devrent Deresine Duman Bürüdü Of Of, Yedi Deveyinen Musa’m Yürüdü. Musa’mın Ciğeri Mosmor Oldu Çürüdü Of Of. Ağlasın Ağlasın Anam Ağlasın, Tülü Mayaları Dudu Bağlasın. *** Devrent Deresine Çıvgınlar Esti Of Of. Elimi Kolumu Poyrazlar Kesti. Feleğin Bizlere Böyle Mi Kasti Of Of. Devrent Deresi De Dar Geldi Bana, Vadesiz Ölümler Zor Geldi Bana.