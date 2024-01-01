Zeynel Sağ

Feracem Şarkı Sözleri
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Zalim poyraz gıcım gıcım gıcılar
Yüreğime düştü goygun acılar da
Su yolunda suya giden bacılar
Bacılar içinde yarim var benim de
***
Emirdağ'la şu Urfa'nın (Afyon'un) arası
Emirdağ'ı ardın selvi sırası da
Muradımı alamadım dünyada
Onulmaz bu yüreğimin yarası da
(Anam yarası)
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Feracemin aman aman ucu sırma
Bıyıkları burma burma
Bıyıkları burma burma
Git güzel karşımda durma
Al hançeri vur boynuma
Saat beşte gel yanıma
Feracemin aman aman al yakası
Terziler vurur makası
Terziler vurur makası
Kolu dibinden kopası
Al hançeri vur ben ölem
Kapınızda kölen olam
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Ateş attım samana da bak dumana dumana
Senin zalım ananı ben getirdim imana
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Hah şöyle nazlım gımıldanıver
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Hah şöyle nazlım da gımıldanıver
Kahve de koydum çeşmeye yarim gitmiş gezmeye
Ta küçükten alıştım a kız seni görmeye
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Hah şöyle nazlım gımıldanıver
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Hah şöyle nazlım da gımıldanıver
Kayfe de koydum fincana selam saldım amcama
Amcam kızını vermezse turşu kursun fincana
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Hah şöyle nazlım gımıldanıver
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Hah şöyle nazlım da gımıldanıver
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Hah şöyle nazlım gımıldanıver
Gımıldan gımıldan gımıldanıver
Hah şöyle nazlım da gımıldanıver
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Çay benim çeşme benim
Aman derdimi deşme benim
Hakikatli yar isen
Aman önümden geçme benim
Hakikatli yar isen
Hadi ülen önümden geçme benim
Al yazmam dalda kaldı
Amanın gözlerim yolda kaldı
Yıkılası meyhane
Aman sarhoşum nerde kaldı
Yıkılası meyhane
Hadi ülen serhoşum nerde kaldı
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Kumarı'ya vara gele yol sandım
Ayağıma diken battı gül sandım
El kızı ben kendime yar sandım
Aman amman amman
Aman aman avcı haydi vur beni
Efendimsin terk edemem ben seni
*
Bir taş attım pencereye
Tık dedi aman amman
Kalbur gari kiraz evde yok dedi
İnanmazsan çık yukarıya
Bak dedi aman aman
Amman amman avcı avını vur beni
Efendimsin terk edemem ben seni
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Devrent Deresine Duman Bürüdü Of Of,
Yedi Deveyinen Musa’m Yürüdü.
Musa’mın Ciğeri Mosmor Oldu Çürüdü Of Of.
Ağlasın Ağlasın Anam Ağlasın,
Tülü Mayaları Dudu Bağlasın.
***
Devrent Deresine Çıvgınlar Esti Of Of.
Elimi Kolumu Poyrazlar Kesti.
Feleğin Bizlere Böyle Mi Kasti Of Of.
Devrent Deresi De Dar Geldi Bana,
Vadesiz Ölümler Zor Geldi Bana.
-
İzmirin kavakları
Dökülür yaprakları
Bize de derler çakıcı
Yar fidan boylum
Yıkarız konakları
***
Selvim senden uzun yok
Yaprağında üzüm yok
Gamalıda zeybek vuruldu
Yar fidan boylum
Çakıcıya sözüm yok