Zeynep Başkan

Başımdaki Çemberum başındaki çemberin dalı var çiçeği yok bu gaybana gönlümün senden geçeceğu yok peştemal kara boyan soldi da çıktı foyan odur içimi oyan zalumun eğli sensun beni bu hale koyan başumdaki çemberin dalları kara kara gözlerumun önüne hayal oldun çaykara...

Arda Boyları Arda Boyları'nda kırmızı erik Halime'nin ardında 17 belik Halime'nin ardında 17 belik *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Arda Boyları'na ben kendim gittim Dalgalar vurdukça can teslim ettim Dalgalar vurdukça can teslim ettim *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni

Hastane Önünde Hastane önünde incir ağacı annem ağacı Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı Baştabip geliyor zehirden acı annem acı *** Garip kaldım yüreğime dert oldu annem dert oldu Ellerin vatanı bana yurt oldu annem yurt oldu Mezarımı kazın bayıra düze annem vay düze Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze *** Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze Benden selam olsun sevdiğim kıza annem vay kıza Başına koyular karalar bağlasın annem bağlasın Gurbet elde kaldım diye ağlasın annem ağlasın

Yüksek Minare Yüksek minarede Kandiller yanar Aman, aman Yüksek minarede Gandiller yanar Aman, aman *** Kandilin şahına, anam Hey malım, hey gülüm Bülbüller konar Kandilin şahına, anam Hey malım, hey gülüm Bülbüller konar *** İnsan sevdiğine Böyle mi yanar? Aman, aman İnsan sevdiğine Böyle mi yanar? Aman, aman *** Ellerin benimle, anam Hey malım, hey gülüm Ne davası var? *** Bülbülün gül ile, anam Hey malım, hey gülüm Har davası var *** Yüksek eyvanlarda Yatmış, uyumuş Aman, aman Yüksek eyvanlarda Yatmış, uyumuş Aman, aman *** Ela gözlerini, anam Hey malım, hey gülüm Uyku bürümüş Ela gözlerini, anam Hey malım, hey gülüm Uyku bürümüş *** Evvel küçüğüdü Şimdi büyümüş Aman, aman Evvel küçüğüdü Şimdi büyümüş Aman, aman *** Ellerin benimle, anam Hey malım, hey gülüm Ne davası var? *** Bülbülün gül ile, anam Hey malım, hey canım Har davası var

Kerkük Divani Gülüm di gel men seni seveli Neçe il, neçe ay, neçe gündür zalım ah, ah, ah olum Sen meni aldattın bu sende nece dildir hayranın olum *** Yanağının dört bir etrafı penbe-i ala güldü Öpsem öldürürler öpmesem Ölem aman bu nasıl zulum iştir oy, oy, oy, oy *** Gülüm di gel bayramlaşak Bugün şanlı bayram günüdür Her kabahat, her kabahat mende ise Ala göz, çatma kaş, elma yanak bayaz bileg cümlesi sendedir Hara gidim *** Dede gene men dayanam Aç sinem men dayanam Kerem aşkından yandı kölen olun Korkum var mende yanam *** Ah ah di gel bülbül Güvenme bu dala Yel gelir yuvan dagıtır Gör bak ne berbat eyler

Bir Güzelin Aşığıyam Bir Güzelin Aşığıyım Erenler Onin İçin Taşa Tutar El Beni Gündüz Hayalimde Gece Düşümde Kumdan Kuma Savuruyor Yel Beni Ağ Gül Olsam Ağ Gerdana Sokulsam Kemer Olsam İnce Bele Sarılsam Köle Olsam Pazarlarda Satılsam Yârim Diye Al Sinene Sar Beni Pir Sultan Abdal’ım Gamzeler Oktur Hezeran Sinemde Yaralar Çoktur Benim Senden Özge Sevdiğim Yoktur İnanmazsan Ol Allah’a Sal Beni

Gemiler Giresun'a Gemiler Giresun'e Yar olayım sesune Bir daha vurayıdı (oy oy oy oy) Nefesum nefesune Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman *** Karadeniz üstünde Gemim limanlanıyu Kurban o fidan boya (oy oy oy oy) Yürürken sallanıyu *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman *** Gemilerde sereni Tanımadum geleni Acap nereye garlar (oy oy oy oy) Sevdaluktan öteni *** Hey aman gelin aman Aldı dağları duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman