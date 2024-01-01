Zeynep Başkan

Berber Getir Berber Getir De Aynayı Getir Ak Göğsün Üstüne Al Beni Yatır *** Aman Aman Berberi Yavaş Yavaş Gel Beri Ne De Nazik Halleri *** Berberimin Usturası Mercandan Bade Alır Bade Verir Fincandan *** Aman Aman Berberi *** Yavaş Yavaş Gel Beri Usul Usul Sar Beni Ne De Nazik Halleri *** Berberimin Usturası Gümüşten Vallahi Habarım Yoğdu O Işten *** Aman Aman Berberi Yavaş Yavaş Gel Beri Usul Usul Sar Beni Ne De Nazik Halleri

Karadır Kaşların Karadır Kaşların Ferman Yazdırır, Aşkın Beni Diyar Diyar Gezdirir. Lokman Hekim Gelse Yaram Azdırır, Yaramı Sarmaya Yar Kendi Gelsin. Ormanlardan Aşağı Aşar Gezerim, Nazlı Yari Kaybettim Ağlar Gezerim. Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur, Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur. Karadır Kaşların Benzer Kömüre, Yardan Ayrı Düşmek Zarar Ömüre. Kollarımdan Bağlasalar Demire, Kırarım Demiri Kaçarım Yare. Ormanlardan Aşağı Aşar Gezerim, Nazlı Yari Kaybettim Ağlar Gezerim. Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur, Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur. Uzaklara Gittim Gelirim Diye, Tabancamı Doldurdum Vururum Diye. Hiç Aklıma Gelmez Ölürüm Diye, Ölüm Ver Allah’ım Ayrılık Verme. Ormanlardan Aşağı Aşar Gezerim, Nazlı Yari Kaybettim Ağlar Gezerim. Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur, Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur.

Çarşambayı Sel Aldı Çarşambayı sel aldı Bir yar sevdim el aldı anam anam Bir yar sevdim el aldı Keşke sevmez olaydım Elim koynumda kaldı anam anam Elim koynumda kaldı Oy neyimiş neyimiş anam anam Kaderim böyle imiş Gizli sevda çekmesi anam anam Ateşten gömlek imiş Çarşamba yollarında Kelepçe kollarında anam anam Kelepçe kollarında Allah canımı alsın O yarin kollarında anam anam O yarin kollarında Oy neyimiş neyimiş anam anam Kaderim böyle imiş Gizli sevda çekmesi anam anam Ateşten gömlek imiş

Asker Yolu Beklerim Asker Yolu Beklerim, Günü Güne Eklerim. Sen Git Yarim Talime De, Ben Sılayı Beklerim. *** Mendilimde Tel Oya, Gülmedim Doya Doya. Asker Yolu Beklerim De, Günleri Saya Saya. *** Sucu Sucu Suyunan, Soğan Acısıyınan. Küsüdüm De Barıştım, Yarin Bacısıyınan. *** Mendilimde Tel Oya, Gülmedim Doya Doya. Asker Yolu Beklerim De, Günleri Saya Saya. *** Pilav Pişirdim Yavan, Üstüne Koydum Soğan. Yatağına Uzanmış Da, Uyan Askerim Uyan. *** Mendilimde Tel Oya, Gülmedim Doya Doya. Asker Yolu Beklerim De, Günleri Saya Saya.

Aslan Mustafam Hey hey Kenardan geçeyim anam anam Yol sizin olsun bir tanem aman Ağular içeyim anam anam Bal sizin olsun birtanem aman Amanının gel gel gel gel Arslan Mustafa'm aman Haydi gel gel kömür gözlü yarim vay vay Hey hey Bozkır dedikleri anam anam Küçük kasaba birtanem aman Sevilir güzeller anam anam Gelmez hesaba birtanem aman Amanın gel gel gel gel Arslan Mustafam aman Haydi gel gel kömür gözlü yarim vay vay

Zahidem Zahidem kurbanım oy nolacak halım Yine bir laf duydum büküldü belim Gelenden geçenden oy haber sorarım Zahidem bu hafta oluyor gelin *** Zahidem kurbanım oy sallama beşik Beni genç yaşımda sen ettin aşık Kadir mevlam senden oy bir yar İsterim Ağ buğday benizli zülfü dolaşık

Dersini Almışta Dersini Almışta Ediyor Ezber.. Sürmeli Gözleri Sürmeyi Neyler Aman Aman Ben Yaralandım Aman. *** Bu Dert Beni Iflah Etmez Del Eyler. Benim Dert Çekmeye Dermanım Mı Var Aman Aman Ben Yaralandım Aman *** Kaşı Çiğmelenmiş Kirpik Üstüne,. Havada Bulutun Yağması Gibi Aman Aman Ben Yaralandım Aman. *** Çiğ Düşmüşte Gül Sineler Islanmış Yağmurun Güllere Yağması Gibi Aman Aman Ben Yaralandım Aman *** Yozgatı Sel Almış Sorgunu Duman Sıtkınan Seviyom Vallahi Inan Aman Aman Ben Yaralandım Aman *** Ölüpte Mezara Girdiğim Zaman. Ben Susayım Kemiklerim Sızlasınaman Aman Ben Yaralandım Aman.