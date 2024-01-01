Zeynep Başkan

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Kibar kızın saçları sallanıyor
Şeker yemiş dudakları ballanıyor
Kibar kızın güzelliği dilleniyor
***
Geliver, geliver, geliver
Kibar yârim geliver
***
O bahçadan o çahçaya yol gider
Kibar kıza deste deste gül gider
Kibar kızı ben severim el ni’der
***
Geliver, geliver, geliver
Kibar yârim geliver
-
Arda Boyları'nda kırmızı erik
Halime'nin ardında 17 belik
Halime'nin ardında 17 belik
***
Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
***
Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
***
Arda Boyları'na ben kendim gittim
Dalgalar vurdukça can teslim ettim
Dalgalar vurdukça can teslim ettim
***
Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
***
Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni
-
Hastane önünde incir ağacı annem ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı
Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı
Baştabip geliyor zehirden acı annem acı
***
Garip kaldım yüreğime dert oldu annem dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu annem yurt oldu
Mezarımı kazın bayıra düze annem vay düze
Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze
***
Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze
Benden selam olsun sevdiğim kıza annem vay kıza
Başına koyular karalar bağlasın annem bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın annem ağlasın
-
Yüksek minarede
Kandiller yanar
Aman, aman
Yüksek minarede
Gandiller yanar
Aman, aman
***
Kandilin şahına, anam
Hey malım, hey gülüm
Bülbüller konar
Kandilin şahına, anam
Hey malım, hey gülüm
Bülbüller konar
***
İnsan sevdiğine
Böyle mi yanar?
Aman, aman
İnsan sevdiğine
Böyle mi yanar?
Aman, aman
***
Ellerin benimle, anam
Hey malım, hey gülüm
Ne davası var?
***
Bülbülün gül ile, anam
Hey malım, hey gülüm
Har davası var
***
Yüksek eyvanlarda
Yatmış, uyumuş
Aman, aman
Yüksek eyvanlarda
Yatmış, uyumuş
Aman, aman
***
Ela gözlerini, anam
Hey malım, hey gülüm
Uyku bürümüş
Ela gözlerini, anam
Hey malım, hey gülüm
Uyku bürümüş
***
Evvel küçüğüdü
Şimdi büyümüş
Aman, aman
Evvel küçüğüdü
Şimdi büyümüş
Aman, aman
***
Ellerin benimle, anam
Hey malım, hey gülüm
Ne davası var?
***
Bülbülün gül ile, anam
Hey malım, hey canım
Har davası var
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Gülüm di gel men seni seveli
Neçe il, neçe ay, neçe gündür zalım ah, ah, ah olum
Sen meni aldattın bu sende nece dildir hayranın olum
***
Yanağının dört bir etrafı penbe-i ala güldü
Öpsem öldürürler öpmesem
Ölem aman bu nasıl zulum iştir oy, oy, oy, oy
***
Gülüm di gel bayramlaşak
Bugün şanlı bayram günüdür
Her kabahat, her kabahat mende ise
Ala göz, çatma kaş, elma yanak bayaz bileg cümlesi sendedir
Hara gidim
***
Dede gene men dayanam
Aç sinem men dayanam
Kerem aşkından yandı kölen olun
Korkum var mende yanam
***
Ah ah di gel bülbül
Güvenme bu dala
Yel gelir yuvan dagıtır
Gör bak ne berbat eyler
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Bir Güzelin Aşığıyım Erenler
Onin İçin Taşa Tutar El Beni
Gündüz Hayalimde Gece Düşümde
Kumdan Kuma Savuruyor Yel Beni
Ağ Gül Olsam Ağ Gerdana Sokulsam
Kemer Olsam İnce Bele Sarılsam
Köle Olsam Pazarlarda Satılsam
Yârim Diye Al Sinene Sar Beni
Pir Sultan Abdal’ım Gamzeler Oktur
Hezeran Sinemde Yaralar Çoktur
Benim Senden Özge Sevdiğim Yoktur
İnanmazsan Ol Allah’a Sal Beni
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başındaki çemberin
dalı var çiçeği yok
bu gaybana gönlümün
senden geçeceğu yok
peştemal kara boyan
soldi da çıktı foyan
odur içimi oyan
zalumun eğli sensun
beni bu hale koyan
başumdaki çemberin
dalları kara kara
gözlerumun önüne
hayal oldun çaykara...
-
Gemiler Giresun'e
Yar olayım sesune
Bir daha vurayıdı (oy oy oy oy)
Nefesum nefesune
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
***
Karadeniz üstünde
Gemim limanlanıyu
Kurban o fidan boya (oy oy oy oy)
Yürürken sallanıyu
***
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
***
Gemilerde sereni
Tanımadum geleni
Acap nereye garlar (oy oy oy oy)
Sevdaluktan öteni
***
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman