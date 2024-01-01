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7/24 Dinle Bu Toprağın Sesleri

Bu Toprağın Sesleri Şarkı Sözleri

Zeynep Başkan Bu Toprağın Sesleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Başkan Bu Toprağın Sesleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Toprağın Sesleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Başkan

Zeynep Başkan

Bu Toprağın Sesleri

  • Nar Ağacı

  • Karadır Kaşların

  • Çarşambayı Sel Aldı

  • Asker Yolu Beklerim

  • Berber

  • Aslan Mustafam

  • Zahidem

  • Dersini Almışta

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