Baba Şarkılar Cd 3 Şarkı Sözleri
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Zeynep Başkan
Baba Şarkılar Cd 3
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Ah yaz gelende
Açti da maçkanın yayları
Garip dağlar oy dağlar
Kalk gidelim seninle yayları gezmeye
Oy oy oy ey ey güzelim ey
Dağlar oy oy
***
hada gene geldi
Yayla zamanlari
Kuş konar çalilara
Oy dağlar oy
Yaylalar güneşliydi da bakamadım dağlara
Oy oy oy ey ey güzelim oy
Dağlar oy oy
***
Yine Geldi Kara Güz
***
Anam beni vay beni
Geldi gene kara güz
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Şu dağlarda kar olsaydım...
Bir asi rüzgar olsaydım...
Arar bulur muydun beni,
Sahipsiz mezar olsaydım?
Şu yangında har olsaydım...
Ağlayıp bizar olsaydım...
Belki yaslanırdın bana,
Mahpusta duvar olsaydım...
Şu bozkırda han olsaydım,
Yıkık, perişan olsaydım...
Yine sever miydin beni,
Simsiyah duman olsaydım?
Şu yarada kan olsaydım,
Dökülüp ziyan olsaydım...
Bu dünyada yerim yokmuş,
Keşke bir yalan olsaydım!..
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Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
***
Ana sevgisi bir güneşe benzer
Baba sevgisi bir ateşe benzer
Yârin sevgisi de dünyaya bedel
Yârin sevgisi de dünyaya bedel
Hepsi ayrı ayrı bir başka güzel
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr
Her zaman sevilir başkadır onlar
Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr
Her zaman sevilir başkadır onlar
***
Kim çeker kahrını en zor gününde
Baş tacıdır ana baba ömrünce
Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce
Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce
Anadan babadan yârdan geçilmez
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
-
Bitmesin mutle günler
Bir ömür boy sürsün
Gel de sarıl boynuma
İnsanlar sevda görsün
***
Bitmesin mutle günler
Bir ömür boy sürsün
Gel de sarıl boynuma
İnsanlar sevda görsün
***
Sevdası ol gönlüm
Hayat ver de solmasın
Öyle gir ki dünyama
Bir damla yer kalmasın
***
Sevdası ol gönlüm
Hayat ver de solmasın
Öyle gir ki dünyama
Bir damla yer kalmasın
***
Kalmasın kalamasın
Bir damla yer kalmasın
****
Bitmesin mutle günler
Bir ömür boy sürsün
Gel de sarıl boynuma
İnsanlar sevda görsün
***
Bitmesin mutle günler
Bir ömür boy sürsün
Gel de sarıl boynuma
İnsanlar sevda görsün
***
Gidersen öyle tez gel
Gözüm yolda kalmasın
Öyle gel ki zamansız
Hasrete yer olmasın
***
Gidersen öyle tez gel
Gözüm yolda kalmasın
Öyle gel ki zamansız
Hasrete yer olmasın
***
Sevdası ol gönlüm
Hayat ver de solmasın
Öyle gir ki dünyama
Bir damla yer kalmasın
***
Sevdası ol gönlüm
Hayat ver de solmasın
Öyle gir ki dünyama
Bir damla yer kalmasın
***
Kalmasın kalamasın
Bir damla yer kalmasın
***
Bitmesin mutle günler
Bir ömür boy sürsün
Gel de sarıl boynuma
İnsanlar sevda görsün
***
Bitmesin mutle günler
Bir ömür boy sürsün
Gel de sarıl boynuma
İnsanlar sevda görsün
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Bırakamam seni ben
Yanımdan gidemezsin
Seviyorsan benimle
Oturup içeceksin
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerimdesin (2x)
Her an seni canımda
Ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum
Artık anmak istemem
Ayrılığın adını
Seninle alabildim
Mutluluğun tadını
Uzaklarda aramam
Çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime
En güzel yerimdesin (2x)
Her an seni canımda
Ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben
Çılgınca seviyorum