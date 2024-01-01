Zeynep Başkan

Zahidem Zahidem kurbanım oy nolacak halım Yine bir laf duydum büküldü belim Gelenden geçenden oy haber sorarım Zahidem bu hafta oluyor gelin *** Zahidem kurbanım oy sallama beşik Beni genç yaşımda sen ettin aşık Kadir mevlam senden oy bir yar İsterim Ağ buğday benizli zülfü dolaşık

Şu Dağlarda Kar Olsaydım Şu dağlarda kar olsaydım... Bir asi rüzgar olsaydım... Arar bulur muydun beni, Sahipsiz mezar olsaydım? Şu yangında har olsaydım... Ağlayıp bizar olsaydım... Belki yaslanırdın bana, Mahpusta duvar olsaydım... Şu bozkırda han olsaydım, Yıkık, perişan olsaydım... Yine sever miydin beni, Simsiyah duman olsaydım? Şu yarada kan olsaydım, Dökülüp ziyan olsaydım... Bu dünyada yerim yokmuş, Keşke bir yalan olsaydım!..

Anaya Babaya Yare Doyulmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz *** Ana sevgisi bir güneşe benzer Baba sevgisi bir ateşe benzer Yârin sevgisi de dünyaya bedel Yârin sevgisi de dünyaya bedel Hepsi ayrı ayrı bir başka güzel *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr Her zaman sevilir başkadır onlar Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr Her zaman sevilir başkadır onlar *** Kim çeker kahrını en zor gününde Baş tacıdır ana baba ömrünce Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce Anadan babadan yârdan geçilmez *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz

Bitmesin Mutlu Günler Bitmesin mutle günler Bir ömür boy sürsün Gel de sarıl boynuma İnsanlar sevda görsün *** Bitmesin mutle günler Bir ömür boy sürsün Gel de sarıl boynuma İnsanlar sevda görsün *** Sevdası ol gönlüm Hayat ver de solmasın Öyle gir ki dünyama Bir damla yer kalmasın *** Sevdası ol gönlüm Hayat ver de solmasın Öyle gir ki dünyama Bir damla yer kalmasın *** Kalmasın kalamasın Bir damla yer kalmasın **** Bitmesin mutle günler Bir ömür boy sürsün Gel de sarıl boynuma İnsanlar sevda görsün *** Bitmesin mutle günler Bir ömür boy sürsün Gel de sarıl boynuma İnsanlar sevda görsün *** Gidersen öyle tez gel Gözüm yolda kalmasın Öyle gel ki zamansız Hasrete yer olmasın *** Gidersen öyle tez gel Gözüm yolda kalmasın Öyle gel ki zamansız Hasrete yer olmasın *** Sevdası ol gönlüm Hayat ver de solmasın Öyle gir ki dünyama Bir damla yer kalmasın *** Sevdası ol gönlüm Hayat ver de solmasın Öyle gir ki dünyama Bir damla yer kalmasın *** Kalmasın kalamasın Bir damla yer kalmasın *** Bitmesin mutle günler Bir ömür boy sürsün Gel de sarıl boynuma İnsanlar sevda görsün *** Bitmesin mutle günler Bir ömür boy sürsün Gel de sarıl boynuma İnsanlar sevda görsün