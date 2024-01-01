Zeynep Bastık

Ara Şarkı Sözleri
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Yavaş, yavaş yakar
Bırakmıyor ki aşk
Sensiz kendimden geçtim, dalıp uzaklara
***
Aşk gidip dönmemek mi
Böyle özlemek mi
Yok mu mutlu bir son
Vurulup ölmemek mi, oh
Var mı başka bir yol
***
Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe
Uçurumdayım gelip tut elimden
Ya da düş benimle, aah
***
Ara, ara, ara doldu kalbim yara
Başa sara, sara
Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan
***
Ara, ara, ara doldu kalbim yara
Başa sara, sara
Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan
***
Azalır mı acılar sarılıp anılara
Yorar ayrılığın yükü geçip üzerimden
Başa sarıyor, niye?
Yetmiyor yine geceler, sanki unutmuş doğmayı bize güneş
***
Anla şu çilemden, geçtim bu bedenden yine seni beklerken
Çekip gidemez kalp, böyle tükenirken, kırılıp dökülürken
***
Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe
Uçurumdayım gelip tut elimden
Ya da düş benimle, ah
***
Ara, ara, ara doldu kalbim yara
Başa sara, sara
Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan
***
Ara, ara, ara doldu kalbim yara
Başa sara, sara
Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan