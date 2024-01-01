Zeynep Bastık

Yavaş, yavaş yakar Bırakmıyor ki aşk Sensiz kendimden geçtim, dalıp uzaklara *** Aşk gidip dönmemek mi Böyle özlemek mi Yok mu mutlu bir son Vurulup ölmemek mi, oh Var mı başka bir yol *** Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe Uçurumdayım gelip tut elimden Ya da düş benimle, aah *** Ara, ara, ara doldu kalbim yara Başa sara, sara Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan *** Ara, ara, ara doldu kalbim yara Başa sara, sara Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan *** Azalır mı acılar sarılıp anılara Yorar ayrılığın yükü geçip üzerimden Başa sarıyor, niye? Yetmiyor yine geceler, sanki unutmuş doğmayı bize güneş *** Anla şu çilemden, geçtim bu bedenden yine seni beklerken Çekip gidemez kalp, böyle tükenirken, kırılıp dökülürken *** Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe Uçurumdayım gelip tut elimden Ya da düş benimle, ah *** Ara, ara, ara doldu kalbim yara Başa sara, sara Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan *** Ara, ara, ara doldu kalbim yara Başa sara, sara Ara, ara, ara sanki en dipteyim çıkar boğulmadan