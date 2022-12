Zeynep Bastık

Artık seni dinlemem ben Hep yalan söylüyorsun Dün çok seviyordun mesela Bak şimdi gidiyorsun Bye, bye *** Yıllardır bir orada bir burada Dönüp dolaşıp bana sarma Yetmedi mi bir onla bir bunla? (Sözüm yok, yok, yok, yok) *** Uçtu gitti hayaller, bir balonmuş hepsi zaten Eridi kafamın içinde varsa bir iki güzel şey de Uçtu gitti hayaller bu masalda bitti zaten Yardım et ama bir sen de çıkma karşıma her yerde *** Artık seni dinlemem ben Hep yalan söylüyorsun Dün çok seviyordun mesela Bak şimdi gidiyorsun Bye, bye *** Yıllardır bir orada bir burada Dönüp dolaşıp bana sarma Yetmedi bir onla bir bunla (Sözüm yok, yok, yok, yok) *** Uçtu gitti hayaller, bir balonmuş hepsi zaten Eridi kafamın içinde varsa bir iki güzel şey de Uçtu gitti hayaller bu masalda bitti zaten Yardım et ama bir sende çıkma karşıma her yerde *** (Uçtu gitti hayaller Bir balonmuş hepsi zaten Uçtu gitti hayaller, bu masal da bitti zaten)

(Bir daha) (Bir daha) *** Zamansızlıktan hiç korkma Güzel şeyler gelsin aklına "Sevgi nedir?" sorsalar, aşkı bana anlatsalar İnanmam bir dakika *** Durmam, sonunda her şeyi söyledim Buydu hislerim İnatsa yüzüne bunları söyledim Korkum yok, yok, yok, yok *** Görmeseydim onu keşke bir kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha *** Görmeseydim onu keşke bi' kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha Bir daha Bir daha Bir daha *** Zamansızlıktan hiç korkma Güzel şeyler gelsin aklına "Sevgi nedir?" sorsalar, aşkı bana anlatsalar İnanmam bir dakika *** Durmam, sonunda her şeyi söyledim Buydu hislerim İnatsa yüzüne bunları söyledim Korkum yok, yok, yok, yok *** Görmeseydim onu keşke bir kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha *** Görmeseydim onu keşke bi' kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha *** (Görmeseydim onu keşke bir kez bile) (Üzülmezdim asla) (Söyleseydim en azından "Dur!" diye) (Bir daha) *** Görmeseydim onu keşke bir kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha Bir daha Bir daha Bir daha

Kalbim senin ritminle atıyor hep Kolaysa durdur söndür beni yönet Ben sen, sen ben olmuşuz görüyorum Her gece seninle eve dönüyorum *** Of çok ama çok istiyorum Of derdine bayılıyorum *** Sana bayılıyorum Yoldan çıkıyorum Sana bayılıyorum Bela arıyorum *** Of çok ama çok istiyorum Of derdine bayılıyorum *** Sana takılınca çıkıyorum yolumdan Aklıma düştüğünde sapıyorum konumdan Arıyorum hala bulamıyorum Nereye gidersem duramıyorum Bir sana bir havana bayılıyorum Sanki fırtınada çiçek gibi dağılıyorum Yoksan eğer yaraları saramıyorum Derdine bayılıyorum *** Senden başka bir bela aramıyorum Sana bayılıyorum Bir sana bir havana bayılıyorum Yoldan çıkıyorum Yoksan eğer yaraları saramıyorum Sana bayılıyorum Fırtınada çiçek gibi dağılıyorum Bela arıyorum *** Senden başka bir bela aramıyorum Sana bayılıyorum Bir sana bir havana bayılıyorum Yoldan çıkıyorum Yoksan eğer yaraları saramıyorum Sana bayılıyorum Fırtına da çiçek gibi dağılıyorum Bela arıyorum