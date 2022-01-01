Zeynodisco Şarkı Sözleri
Zeynep Bastık Zeynodisco şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Bastık Zeynodisco şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zeynodisco sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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(Bir daha)
(Bir daha)
***
Zamansızlıktan hiç korkma
Güzel şeyler gelsin aklına
"Sevgi nedir?" sorsalar, aşkı bana anlatsalar
İnanmam bir dakika
***
Durmam, sonunda her şeyi söyledim
Buydu hislerim
İnatsa yüzüne bunları söyledim
Korkum yok, yok, yok, yok
***
Görmeseydim onu keşke bir kez bile
Üzülmezdim asla
Söyleseydim en azından "Dur!" diye
Bir daha
***
Görmeseydim onu keşke bi' kez bile
Üzülmezdim asla
Söyleseydim en azından "Dur!" diye
Bir daha
Bir daha
Bir daha
Bir daha
***
Zamansızlıktan hiç korkma
Güzel şeyler gelsin aklına
"Sevgi nedir?" sorsalar, aşkı bana anlatsalar
İnanmam bir dakika
***
Durmam, sonunda her şeyi söyledim
Buydu hislerim
İnatsa yüzüne bunları söyledim
Korkum yok, yok, yok, yok
***
Görmeseydim onu keşke bir kez bile
Üzülmezdim asla
Söyleseydim en azından "Dur!" diye
Bir daha
***
Görmeseydim onu keşke bi' kez bile
Üzülmezdim asla
Söyleseydim en azından "Dur!" diye
Bir daha
***
(Görmeseydim onu keşke bir kez bile)
(Üzülmezdim asla)
(Söyleseydim en azından "Dur!" diye)
(Bir daha)
***
Görmeseydim onu keşke bir kez bile
Üzülmezdim asla
Söyleseydim en azından "Dur!" diye
Bir daha
Bir daha
Bir daha
Bir daha
-
Artık seni dinlemem ben
Hep yalan söylüyorsun
Dün çok seviyordun mesela
Bak şimdi gidiyorsun
Bye, bye
***
Yıllardır bir orada bir burada
Dönüp dolaşıp bana sarma
Yetmedi mi bir onla bir bunla?
(Sözüm yok, yok, yok, yok)
***
Uçtu gitti hayaller, bir balonmuş hepsi zaten
Eridi kafamın içinde varsa bir iki güzel şey de
Uçtu gitti hayaller bu masalda bitti zaten
Yardım et ama bir sen de çıkma karşıma her yerde
***
Artık seni dinlemem ben
Hep yalan söylüyorsun
Dün çok seviyordun mesela
Bak şimdi gidiyorsun
Bye, bye
***
Yıllardır bir orada bir burada
Dönüp dolaşıp bana sarma
Yetmedi bir onla bir bunla
(Sözüm yok, yok, yok, yok)
***
Uçtu gitti hayaller, bir balonmuş hepsi zaten
Eridi kafamın içinde varsa bir iki güzel şey de
Uçtu gitti hayaller bu masalda bitti zaten
Yardım et ama bir sende çıkma karşıma her yerde
***
(Uçtu gitti hayaller
Bir balonmuş hepsi zaten
Uçtu gitti hayaller, bu masal da bitti zaten)
-
Kalbim senin ritminle atıyor hep
Kolaysa durdur söndür beni yönet
Ben sen, sen ben olmuşuz görüyorum
Her gece seninle eve dönüyorum
***
Of çok ama çok istiyorum
Of derdine bayılıyorum
***
Sana bayılıyorum
Yoldan çıkıyorum
Sana bayılıyorum
Bela arıyorum
***
Of çok ama çok istiyorum
Of derdine bayılıyorum
***
Sana takılınca çıkıyorum yolumdan
Aklıma düştüğünde sapıyorum konumdan
Arıyorum hala bulamıyorum
Nereye gidersem duramıyorum
Bir sana bir havana bayılıyorum
Sanki fırtınada çiçek gibi dağılıyorum
Yoksan eğer yaraları saramıyorum
Derdine bayılıyorum
***
Senden başka bir bela aramıyorum
Sana bayılıyorum
Bir sana bir havana bayılıyorum
Yoldan çıkıyorum
Yoksan eğer yaraları saramıyorum
Sana bayılıyorum
Fırtınada çiçek gibi dağılıyorum
Bela arıyorum
***
Senden başka bir bela aramıyorum
Sana bayılıyorum
Bir sana bir havana bayılıyorum
Yoldan çıkıyorum
Yoksan eğer yaraları saramıyorum
Sana bayılıyorum
Fırtına da çiçek gibi dağılıyorum
Bela arıyorum
-