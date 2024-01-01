Bırakman Doğru Mu? Ft Anıl Piyancı Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Bırakman Doğru Mu? Ft Anıl Piyancı
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Söyle umutlar yine soldu mu?
Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu?
Söyle gerçekten seven oldu mu?
Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu?
***
Söyle, çekinme benimle konuş
Hatta nefesinle içime doluş
Gözüme bakıp söyle içimdeki deliye dokun
Çünkü konuşamazsak hayat bak eziyet olur
***
İkimize hiç bi' zaman uzak durma
Boşuna üzülüp, bana kurulup tuzak kurma
Düşürme bu duruma bizi, yolumuzu kesip
Umrumda değil inan gururumu rezil
***
Etsen de inancımı kaybetmedim hiç
Ellerini tutunca diyorum: "Dans etmeliyiz"
Belki bütün hayatımı sana sarfetmeliyim
Senden vazgeçemem hiç bi' zaman affet bebeğim
***
Gel geride bırak kötü anılarını
Sarılıp tekra hisset bana
Sen sevgiye inan, yeni anılarını
Düşün söylemez hisler yalan
***
Söyle umutlar yine soldu mu?
Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu?
Söyle gerçekten seven oldu mu?
Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu?
***
Yüreğim düşer durur hatıralara
Üzer durur aklım almaz ah
Geceler yine yapışırken yakama
***
Güler misin bir çocuk gibi?
Mutluymuş gibi yalanlara
Artık iyi gelmiyor bak yarama
***
Sımsıkı sar ellerini bırakma
İkimiz geçmeliyiz sınavdan
Yaşamak yaşatır bak herkese bi' travma
Yokluğunu düşününce inan kalbim duraklar
***
Duraklar, "Dur aptal!"
Diyo' bak ardımdan sesleniyor hayat
Yeni bi' şarkı gibi besteliyo' yalan
"Yine de umudunu kesme." diyo' "Dayan!"
***
Sanki bi' mucize bu aşk, sanki yıldırım gibiydi
Evet doğru, bu adam çılgınının biriydi
Ve sen benim şansım, bi' nevi tılsımım gibiydin
Gökyüzünde en güzel parlayan yıldızım gibiydin
***
Gel geride bırak kötü anılarını
Sarılıp tekra hisset bana
Sen sevgiye inan, yeni anılarını
Düşün söylemez hisler yalan
***
Söyle umutlar yine soldu mu?
Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu?
Söyle gerçekten seven oldu mu?
Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu?
***
Yüreğim düşer durur hatıralara
Üzer durur aklım almaz ah
Geceler yine yapışırken yakama
***
Güler misin bir çocuk gibi?
Mutluymuş gibi yalanlara
Artık iyi gelmiyor bak yarama
***
Söyle umutlar yine soldu mu?
Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu?
Söyle gerçekten seven oldu mu?
Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu?
***
Bırakman doğru mu?
Bırakman doğru mu?
Bırakman doğru mu?
Bırakman doğru mu?
Bırakman doğru mu?
Bırakman doğru mu?