Zeynep Bastık

Söyle umutlar yine soldu mu? Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu? Söyle gerçekten seven oldu mu? Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu? *** Söyle, çekinme benimle konuş Hatta nefesinle içime doluş Gözüme bakıp söyle içimdeki deliye dokun Çünkü konuşamazsak hayat bak eziyet olur *** İkimize hiç bi' zaman uzak durma Boşuna üzülüp, bana kurulup tuzak kurma Düşürme bu duruma bizi, yolumuzu kesip Umrumda değil inan gururumu rezil *** Etsen de inancımı kaybetmedim hiç Ellerini tutunca diyorum: "Dans etmeliyiz" Belki bütün hayatımı sana sarfetmeliyim Senden vazgeçemem hiç bi' zaman affet bebeğim *** Gel geride bırak kötü anılarını Sarılıp tekra hisset bana Sen sevgiye inan, yeni anılarını Düşün söylemez hisler yalan *** Söyle umutlar yine soldu mu? Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu? Söyle gerçekten seven oldu mu? Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu? *** Yüreğim düşer durur hatıralara Üzer durur aklım almaz ah Geceler yine yapışırken yakama *** Güler misin bir çocuk gibi? Mutluymuş gibi yalanlara Artık iyi gelmiyor bak yarama *** Sımsıkı sar ellerini bırakma İkimiz geçmeliyiz sınavdan Yaşamak yaşatır bak herkese bi' travma Yokluğunu düşününce inan kalbim duraklar *** Duraklar, "Dur aptal!" Diyo' bak ardımdan sesleniyor hayat Yeni bi' şarkı gibi besteliyo' yalan "Yine de umudunu kesme." diyo' "Dayan!" *** Sanki bi' mucize bu aşk, sanki yıldırım gibiydi Evet doğru, bu adam çılgınının biriydi Ve sen benim şansım, bi' nevi tılsımım gibiydin Gökyüzünde en güzel parlayan yıldızım gibiydin *** Gel geride bırak kötü anılarını Sarılıp tekra hisset bana Sen sevgiye inan, yeni anılarını Düşün söylemez hisler yalan *** Söyle umutlar yine soldu mu? Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu? Söyle gerçekten seven oldu mu? Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu? *** Yüreğim düşer durur hatıralara Üzer durur aklım almaz ah Geceler yine yapışırken yakama *** Güler misin bir çocuk gibi? Mutluymuş gibi yalanlara Artık iyi gelmiyor bak yarama *** Söyle umutlar yine soldu mu? Sarhoşken verilen sözler gibi kaybolduk mu? Söyle gerçekten seven oldu mu? Ellerimi sımsıkı tutarken bırakman doğru mu? *** Bırakman doğru mu? Bırakman doğru mu? Bırakman doğru mu? Bırakman doğru mu? Bırakman doğru mu? Bırakman doğru mu?