Toz Duman Şarkı Sözleri
Zeynep Bastık Toz Duman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Bastık Toz Duman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Toz Duman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına
İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına
Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını
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Bildiğim çok doğru var
Ama hâlâ yanlışlarım beni kahreder, ah
Kapılır da düşerim delilenmiş kalbimin, ah, pusularına
Ah, mahvolurum
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Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına
İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına
Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını
***
Beni çeken her şeye dayanılmaz bir istekle sarılıp durdum, ah
Ve beni seven herkese delilenmiş kalbim ile inanıp durdum
Ah, mahvoldum
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Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına
İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına
Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını
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Bu kalbi kıranlar cezasız kalmadı
Senin farkın ne ki ucuz kurtulacaksın?
Yalansız bir dünya var ama uymaz sana
Peki benden sonra kimi kandıracaksın?
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Hariçten gazel okumasın hiç kimse
Ne çektiğimi benden başkası bilemez
Özrün de bir karizması kalmadı
Aman eksik olsun vallahi istemez
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Vicdanın konuşacak uykuların kaçacak
Bütün olup bitenin hesabı sorulacak
Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak!
Acelem yok ki benim o intikam alınacak!
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Vicdanın konuşacak uykuların kaçacak
Bütün olup bitenin hesabı sorulacak
Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak!
Acelem yok ki benim o intikam alınacak!
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