Zeynep Bastık

Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını *** Bildiğim çok doğru var Ama hâlâ yanlışlarım beni kahreder, ah Kapılır da düşerim delilenmiş kalbimin, ah, pusularına Ah, mahvolurum *** Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını *** Beni çeken her şeye dayanılmaz bir istekle sarılıp durdum, ah Ve beni seven herkese delilenmiş kalbim ile inanıp durdum Ah, mahvoldum *** Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını

Bu kalbi kıranlar cezasız kalmadı Senin farkın ne ki ucuz kurtulacaksın? Yalansız bir dünya var ama uymaz sana Peki benden sonra kimi kandıracaksın? *** Hariçten gazel okumasın hiç kimse Ne çektiğimi benden başkası bilemez Özrün de bir karizması kalmadı Aman eksik olsun vallahi istemez *** Vicdanın konuşacak uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak! Acelem yok ki benim o intikam alınacak! *** Vicdanın konuşacak uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak! Acelem yok ki benim o intikam alınacak!