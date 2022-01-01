Dargın / Emir Can İğrek Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Dargın / Emir Can İğrek
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Benlik bir mesele yoksa
Çıkıyorum hayatından bu akşam derhâl
Artık beni kötü hatırla
Ne bileyim, hatırlanacak bir şey kaldıysa
***
Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları
"Seni unutmak" denen şey
Göğsümün bıçakları batar bazen fena
***
Niye baktın dargın dargın?
Neşene ilahlar gibi taptım
Niye baktın dargın dargın?
***
Niye baktın dargın dargın?
Neşene ilahlar gibi taptım
Niye baktın dargın dargın?
***
Benlik bir mesele yoksa
Çıkıyorum zıvanadan
Demişsin ki "Güzel adamdı", ah
Gülüyorum numaradan
***
Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları
"Seni affetmek" denen şey
Sırtımın bıçakları batar bazen fena
***
Niye baktın dargın dargın?
Neşene ilahlar gibi taptım
Niye baktın dargın dargın?
***
Niye baktın dargın dargın?
Neşene ilahlar gibi taptım
Niye baktın dargın dargın?