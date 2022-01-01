Zeynep Bastık

Benlik bir mesele yoksa Çıkıyorum hayatından bu akşam derhâl Artık beni kötü hatırla Ne bileyim, hatırlanacak bir şey kaldıysa *** Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları "Seni unutmak" denen şey Göğsümün bıçakları batar bazen fena *** Niye baktın dargın dargın? Neşene ilahlar gibi taptım Niye baktın dargın dargın? *** Niye baktın dargın dargın? Neşene ilahlar gibi taptım Niye baktın dargın dargın? *** Benlik bir mesele yoksa Çıkıyorum zıvanadan Demişsin ki "Güzel adamdı", ah Gülüyorum numaradan *** Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları "Seni affetmek" denen şey Sırtımın bıçakları batar bazen fena *** Niye baktın dargın dargın? Neşene ilahlar gibi taptım Niye baktın dargın dargın? *** Niye baktın dargın dargın? Neşene ilahlar gibi taptım Niye baktın dargın dargın?