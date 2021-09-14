Zeynep Bastık

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Ailesi, üç yaşındayken İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. 15 yaşında Anadolu Ateşi'ne dansçı olarak katıldı ve sekiz yıl boyunca grubun bir parçası oldu. Aynı dönemde müzikal tiyatrolarda oyunculuk yaptı. 2010 yılında İzmir'de "Jackpot" ismini verdikleri grubuyla profesyonel müziğe başladı ve ağırlıklı olarak cover şarkılar seslendirdi. 2012 yılına kadar bu grupla İzmir, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere farklı şehirlerde sahne aldı. Bir süre sonra Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yapmaya başlayan Bastık, 2013 yılında sanatçıyla birlikte 'Lüzumsuz Savaş' adlı şarkıyı çıkardı. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi 'Fırça'yı 2014 yılında yayınladı. Ardından şarkıcının vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in 'Felaket' adlı şarkısına yaptığı cover ile büyük çıkış yakalayan Bastık’ın bu cover’ı YouTube’ta milyonlarca kez dinlendi. Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın, Tarkan gibi isimlerin şarkılarını da seslendiren şarkıcı, Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında 'Bırakman Doğru mu?' isimli bir tekli yayınladı. Birçok farklı şarkıcıyla düet yapan Bastık, 2021 yılında Zeynodisco albümünü çıkardı.