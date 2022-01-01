Zeynep Bastık

Bir hayatım bile yok Bir canım bile yok Sen gittin gideli yar Bir güzel cümlem yok *** Dilim alışmış bir kere Aşkım diyorum bin kere Olur olmaz kimselere Sudan ucuz sebeplerle *** İlacımın saati kaçtı Acıktım ama iştahım kaçtı Yerini beğenmiş çiçekler bile İsyan edip dün soldu *** Dön gel dön gel Alışamam yokluğuna Dön gel dön gel Savaşamam yokluğunla *** Bu ev sensiz yuva değil Yuvamı istiyorum Sensiz bu can yaşamıyor Seni geri istiyorum