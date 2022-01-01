Eksik Bir Şey / Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Eksik Bir Şey / Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar
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Eksik bir şey mi var hayatımda
Gözlerim neden sık sık dalıyor
Eksik bir şey mi var hayatımda
Gökyüzü bazen ciğerime doluyor
***
Öyle bir şey ki bu, kolay anlatamam
Atsan atılmaz, satsan satamam
Eksik bir şey mi var, anlayamam
Bak çayım sigaram, her şeyim tamam
Eksik bir şey mi var, anlayamam
Bak çayım sigaram, her şeyim tamam
***
Kalksam duraktan dolmuş gibi
Arka koltukta unutulmuş gibi
Terliklerimle gelsem sana
Sonunda aşkı bulmuş gibi
Terliklerimle gelsem sana
Sonunda aşkı bulmuş gibi
***
Eksik bir şey mi var hayatımda
Gözlerim neden sık sık dalıyor
Eksik bir şey mi var hayatımda
Gökyüzü bazen ciğerime doluyor
***
Kalksam duraktan dolmuş gibi
Arka koltukta unutulmuş gibi
Terliklerimle gelsem sana
Sonunda aşkı bulmuş gibi
Terliklerimle gelsem sana
Sonunda aşkı bulmuş gibi