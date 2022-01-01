Zeynep Bastık

Eksik bir şey mi var hayatımda Gözlerim neden sık sık dalıyor Eksik bir şey mi var hayatımda Gökyüzü bazen ciğerime doluyor *** Öyle bir şey ki bu, kolay anlatamam Atsan atılmaz, satsan satamam Eksik bir şey mi var, anlayamam Bak çayım sigaram, her şeyim tamam Eksik bir şey mi var, anlayamam Bak çayım sigaram, her şeyim tamam *** Kalksam duraktan dolmuş gibi Arka koltukta unutulmuş gibi Terliklerimle gelsem sana Sonunda aşkı bulmuş gibi Terliklerimle gelsem sana Sonunda aşkı bulmuş gibi *** Eksik bir şey mi var hayatımda Gözlerim neden sık sık dalıyor Eksik bir şey mi var hayatımda Gökyüzü bazen ciğerime doluyor *** Kalksam duraktan dolmuş gibi Arka koltukta unutulmuş gibi Terliklerimle gelsem sana Sonunda aşkı bulmuş gibi Terliklerimle gelsem sana Sonunda aşkı bulmuş gibi