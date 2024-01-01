Felaket Akustik (Ezhel Cover) Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Felaket Akustik (Ezhel Cover)
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Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?
Döndürür kalbimi çöle
Gözünden akan yağmurlar
Döndürür çölleri sele
Saçına kopan fırtınalar
Eserken ruhumda hâlâ
Dediler: “Bu kız neymiş?”
Dedim: “Felaket, felaket!”
***
Felaket
Bu kız bi’ afet, bi’ afet
Gözün gözüme değse
Kopar kıyamet kıyamet
Yarattın dünyamda zelzele
Hâlâ sallanır bu hergele
Kaybettim kalbimi ben yine
Ah felaket, felaket