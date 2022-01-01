Her Yerde Sen Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Her Yerde Sen
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Yalnızlıksa konuyu bilen benim
Sorgusuzca yine seven benim
Zamansızca karşımda hayalin
Rica etsem lütfen gider misin
Durmak yoktu aşksa
İnanmışım yalancıya
Kalbim senle durdu
Hepsi boşlukmuş oysa
***
İşimde, gücümde, sağımda, solumda
Ah, her yerde sen
Evimde, odamda ne işin var
Ama bıktım artık senden
Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen
Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden
***
Yalnızlıksa konuyu bilen benim
Sorgusuzca yine seven benim
Zamansızca karşımda hayalin
Rica etsem lütfen gider misin
Durmak yoktu aşksa
İnanmışım yalancıya
Kalbim senle durdu
Hepsi boşlukmuş oysa
***
İşimde, gücümde, sağımda, solumda
Ah, her yerde sen
Evimde, odamda ne işin var
Ama bıktım artık senden
Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen
Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden
***
İşimde, gücümde, sağımda, solumda
Ah, her yerde sen
Evimde, odamda ne işin var
Ama bıktım artık senden
Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen
Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden