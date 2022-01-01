Zeynep Bastık

Yalnızlıksa konuyu bilen benim Sorgusuzca yine seven benim Zamansızca karşımda hayalin Rica etsem lütfen gider misin Durmak yoktu aşksa İnanmışım yalancıya Kalbim senle durdu Hepsi boşlukmuş oysa *** İşimde, gücümde, sağımda, solumda Ah, her yerde sen Evimde, odamda ne işin var Ama bıktım artık senden Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden *** Yalnızlıksa konuyu bilen benim Sorgusuzca yine seven benim Zamansızca karşımda hayalin Rica etsem lütfen gider misin Durmak yoktu aşksa İnanmışım yalancıya Kalbim senle durdu Hepsi boşlukmuş oysa *** İşimde, gücümde, sağımda, solumda Ah, her yerde sen Evimde, odamda ne işin var Ama bıktım artık senden Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden *** İşimde, gücümde, sağımda, solumda Ah, her yerde sen Evimde, odamda ne işin var Ama bıktım artık senden Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden