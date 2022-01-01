Işıklı Yol Akustik / İzel Cover Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Işıklı Yol Akustik / İzel Cover
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Bugün günlerden pazartesi
Dünkü sessizlik bugünün habercisi
Önce hafif bir rüzgar, ardından fırtına
Böyle başladı bu ayrılık hikayesi…
***
Sevmemiş miydi yoksa sevilmemiş miydim
Ne kadarı yalan, ne kadarı gerçekti?
Özenle seçilmiş, yalın cümleler kurduk
Vedalaştık, dışarda fırtına dinmişti
***
Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu
Yalnız mı yürüyeceğim?
Seçtiğimiz filmleri birer birer
Yalnız mı izleyeceğim?
Yalnız mı izleyeceğim…