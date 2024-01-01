Zeynep Bastık

Her karşıma çıkana dört elle sarıldım Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım

Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellеrle? *** Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? *** Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var *** Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk, ah *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle? *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle?