Zeynep Bastık

Birimiz çalışıyo' masa başında Birimiz güneşi izler doğuşunda Elinde fırça, aynanın karşısında Şarkıyı söylüyo', fondaysa Madonna *** Yıkılmadan, korkmadan ol kendine kahraman Sen dik durdukça, kendin oldukça Yakışır sana parlamak *** Ne sana ne bana konuşsunlar, hiç aldırma Kim ne derse desin, sen sınırlarını zorla Hem sana hem bana, hayalimiz hep yan yana Kendi yolumuzda biz hazırız, hiç unutma *** Birimiz çabalıyo' iş kafasında Birimiz kararlı çocuk konusunda Elinde fırça tuvalin karşısında Ne istersek o oluruz bu hayatta *** Yıkılmadan, korkmadan ol kendine kahraman *** Ne sana ne bana konuşsunlar, hiç aldırma Kim ne derse desin, sen sınırlarını zorla Hem sana hem bana, hayalimiz hep yan yana Kendi yolumuzda biz hazırız, hiç unutma *** Kendi yolumuzda Kendi yolumuzda biz hazırız hiç unutma (unutma)