Kendi Yolumuzda Şarkı Sözleri
Zeynep Bastık Kendi Yolumuzda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeynep Bastık Kendi Yolumuzda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendi Yolumuzda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeynep Bastık
Kendi Yolumuzda
Tüm Şarkıları
-
Birimiz çalışıyo' masa başında
Birimiz güneşi izler doğuşunda
Elinde fırça, aynanın karşısında
Şarkıyı söylüyo', fondaysa Madonna
***
Yıkılmadan, korkmadan ol kendine kahraman
Sen dik durdukça, kendin oldukça
Yakışır sana parlamak
***
Ne sana ne bana konuşsunlar, hiç aldırma
Kim ne derse desin, sen sınırlarını zorla
Hem sana hem bana, hayalimiz hep yan yana
Kendi yolumuzda biz hazırız, hiç unutma
***
Birimiz çabalıyo' iş kafasında
Birimiz kararlı çocuk konusunda
Elinde fırça tuvalin karşısında
Ne istersek o oluruz bu hayatta
***
Yıkılmadan, korkmadan ol kendine kahraman
***
Ne sana ne bana konuşsunlar, hiç aldırma
Kim ne derse desin, sen sınırlarını zorla
Hem sana hem bana, hayalimiz hep yan yana
Kendi yolumuzda biz hazırız, hiç unutma
***
Kendi yolumuzda
Kendi yolumuzda biz hazırız hiç unutma (unutma)