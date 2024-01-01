Zeynep Bastık

Marlon Brando Ne prens ol, ne de kurbağa Bana değil başkasına Değsin artık dudakların Ben başka dünyadayım *** Ya uzak ol ya da burada Arada bir yerde durma Bitsin artık durakların Ben başka bir yoldayım *** Konuşma İki lafın üçü yalan İnanamam, bi kere bile Sonuçta Sana köle, kul olamam Dayanamam, deneme bile *** Uçuyorsun daldan dala Kaçıyorsun ondan bana Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen Bu ne tavır, bu ne hava Sanki Marlon Brando bana Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen *** Ne prens ol, ne de kurbağa Bana değil başkasına Değsin artık dudakların Ben başka dünyadayım *** Ya uzak ol ya da burada Arada bir yerde durma Bitsin artık durakların Ben başka bir yoldayım *** Konuşma İki lafın üçü yalan İnanamam, bi kere bile Sonuçta Sana köle, kul olamam Dayanamam, deneme bile *** Uçuyorsun daldan dala Kaçıyorsun ondan bana Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen Bu ne tavır, bu ne hava Sanki Marlon Brando bana Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen *** Uçuyorsun daldan dala Kaçıyorsun ondan bana Sakin ol *** Uçuyorsun daldan dala Kaçıyorsun ondan bana Sakin ol *** Bu ne tavır, bu ne hava Sanki Marlon Brando bana Sakin ol Bi sakin ol *** Uçuyorsun daldan dala Kaçıyorsun ondan bana Sakin ol, sakin ol Bi sakin ol

Bana Sorma Artık seni dinlemem ben Hep yalan söylüyorsun Dün çok seviyordun mesela Bak şimdi gidiyorsun Bye, bye *** Yıllardır bir orada bir burada Dönüp dolaşıp bana sarma Yetmedi mi bir onla bir bunla? (Sözüm yok, yok, yok, yok) *** Uçtu gitti hayaller, bir balonmuş hepsi zaten Eridi kafamın içinde varsa bir iki güzel şey de Uçtu gitti hayaller bu masalda bitti zaten Yardım et ama bir sen de çıkma karşıma her yerde *** Artık seni dinlemem ben Hep yalan söylüyorsun Dün çok seviyordun mesela Bak şimdi gidiyorsun Bye, bye *** Yıllardır bir orada bir burada Dönüp dolaşıp bana sarma Yetmedi bir onla bir bunla (Sözüm yok, yok, yok, yok) *** Uçtu gitti hayaller, bir balonmuş hepsi zaten Eridi kafamın içinde varsa bir iki güzel şey de Uçtu gitti hayaller bu masalda bitti zaten Yardım et ama bir sende çıkma karşıma her yerde *** (Uçtu gitti hayaller Bir balonmuş hepsi zaten Uçtu gitti hayaller, bu masal da bitti zaten)

Bir Daha (Bir daha) (Bir daha) *** Zamansızlıktan hiç korkma Güzel şeyler gelsin aklına "Sevgi nedir?" sorsalar, aşkı bana anlatsalar İnanmam bir dakika *** Durmam, sonunda her şeyi söyledim Buydu hislerim İnatsa yüzüne bunları söyledim Korkum yok, yok, yok, yok *** Görmeseydim onu keşke bir kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha *** Görmeseydim onu keşke bi' kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha Bir daha Bir daha Bir daha *** Zamansızlıktan hiç korkma Güzel şeyler gelsin aklına "Sevgi nedir?" sorsalar, aşkı bana anlatsalar İnanmam bir dakika *** Durmam, sonunda her şeyi söyledim Buydu hislerim İnatsa yüzüne bunları söyledim Korkum yok, yok, yok, yok *** Görmeseydim onu keşke bir kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha *** Görmeseydim onu keşke bi' kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha *** (Görmeseydim onu keşke bir kez bile) (Üzülmezdim asla) (Söyleseydim en azından "Dur!" diye) (Bir daha) *** Görmeseydim onu keşke bir kez bile Üzülmezdim asla Söyleseydim en azından "Dur!" diye Bir daha Bir daha Bir daha Bir daha