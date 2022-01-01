Zeynep Bastık

Ne prens ol, ne de kurbağa Bana değil başkasına Değsin artık dudakların Ben başka dünyadayım *** Ya uzak ol ya da burda Arada bir yerde durma Bitsin artık durakların Ben başka bir yoldayım *** Konuşma İki lafın üçü yalan İnanamam, bi kere bile Sonuçta Sana köle, kul olamam Dayanamam, deneme bile *** Uçuyosun daldan dala Kaçıyosun ondan bana Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen *** Bu ne tavır, bu ne hava Sanki Marlon Brando bana Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen *** Ne prens ol, ne de kurbağa Bana değil başkasına Değsin artık dudakların Ben başka dünyadayım *** Ya uzak ol ya da burda Arada bir yerde durma Bitsin artık durakların Ben başka bir yoldayım *** Konuşma İki lafın üçü yalan İnanamam, bi kere bile Sonuçta Sana köle, kul olamam Dayanamam, deneme bile *** Uçuyosun daldan dala Kaçıyosun ondan bana Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen *** Bu ne tavır, bu ne hava Sanki Marlon Brando bana Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen *** Uçuyosun daldan dala Kaçıyosun ondan bana Bi sakin ol *** Uçuyosun daldan dala Kaçıyosun ondan bana Bi sakin ol *** Bu ne tavır, bu ne hava Sanki Marlon Brando bana Bi sakin ol Bi sakin ol *** Uçuyosun daldan dala Kaçıyosun ondan bana Bi sakin ol Bi sakin ol Bi sakin ol