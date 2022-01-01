Marlonbrando Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Marlonbrando
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Ne prens ol, ne de kurbağa
Bana değil başkasına
Değsin artık dudakların
Ben başka dünyadayım
***
Ya uzak ol ya da burda
Arada bir yerde durma
Bitsin artık durakların
Ben başka bir yoldayım
***
Konuşma
İki lafın üçü yalan
İnanamam, bi kere bile
Sonuçta
Sana köle, kul olamam
Dayanamam, deneme bile
***
Uçuyosun daldan dala
Kaçıyosun ondan bana
Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen
***
Bu ne tavır, bu ne hava
Sanki Marlon Brando bana
Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen
***
Ne prens ol, ne de kurbağa
Bana değil başkasına
Değsin artık dudakların
Ben başka dünyadayım
***
Ya uzak ol ya da burda
Arada bir yerde durma
Bitsin artık durakların
Ben başka bir yoldayım
***
Konuşma
İki lafın üçü yalan
İnanamam, bi kere bile
Sonuçta
Sana köle, kul olamam
Dayanamam, deneme bile
***
Uçuyosun daldan dala
Kaçıyosun ondan bana
Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen
***
Bu ne tavır, bu ne hava
Sanki Marlon Brando bana
Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen
***
Uçuyosun daldan dala
Kaçıyosun ondan bana
Bi sakin ol
***
Uçuyosun daldan dala
Kaçıyosun ondan bana
Bi sakin ol
***
Bu ne tavır, bu ne hava
Sanki Marlon Brando bana
Bi sakin ol
Bi sakin ol
***
Uçuyosun daldan dala
Kaçıyosun ondan bana
Bi sakin ol
Bi sakin ol
Bi sakin ol