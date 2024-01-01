Mod / Remix Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Mod / Remix
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Bi' kere kırıldım, bi' dаha kurulmam
Bozulup döküldüm içime içime
Neler yaşattın, canımı yaktı çok
Yine de üzülme
***
Olur da derdime düşersen
Dönemedim diye merak edersen
Suçlayıp kendini avutma
Başa dönüp kendimi savunmam
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyosun bi' tanem
Burda fazla durdun mu
Utanıyosun aşktan
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyosun bi' tanem
Burda fazla kaldın mı
Çekiniyosun aşktan
***
Bi' kere kırıldım, bi' dаha kurulmam
Bozulup söküldüm içime içime
Neler yaşattın, canımı yaktı çok
Yine de üzülme
***
Olur da derdime düşersen
Dönemedim diye merak edersen
Suçlayıp kendini avutma
Başa dönüp kendimi savunmam
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyosun bi' tanem
Burda fazla durdun mu
Utanıyosun aşktan
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyosun bi' tanem
Burda fazla kaldın mı
Çekiniyosun aşktan
***
Utanıyosun ya da çekiniyosun aşktan
Başa dönemiyosun bi' tanem
Utanıyosun, çekiniyosun aşktan
***
Utanıyosun ya da çekiniyosun aşktan
Başa dönemiyosun bi' tanem
Utanıyosun, çekiniyosun aşktan
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyosun bi' tanem
Burda fazla durdun mu
Utanıyosun aşktan
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyosun bi' tanem
Burda fazla kaldın mı
Çekiniyosun aşktan