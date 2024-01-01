Zeynep Bastık

Bi' kere kırıldım, bi' dаha kurulmam Bozulup döküldüm içime içime Neler yaşattın, canımı yaktı çok Yine de üzülme *** Olur da derdime düşersen Dönemedim diye merak edersen Suçlayıp kendini avutma Başa dönüp kendimi savunmam *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyosun bi' tanem Burda fazla durdun mu Utanıyosun aşktan *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyosun bi' tanem Burda fazla kaldın mı Çekiniyosun aşktan *** Bi' kere kırıldım, bi' dаha kurulmam Bozulup söküldüm içime içime Neler yaşattın, canımı yaktı çok Yine de üzülme *** Olur da derdime düşersen Dönemedim diye merak edersen Suçlayıp kendini avutma Başa dönüp kendimi savunmam *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyosun bi' tanem Burda fazla durdun mu Utanıyosun aşktan *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyosun bi' tanem Burda fazla kaldın mı Çekiniyosun aşktan *** Utanıyosun ya da çekiniyosun aşktan Başa dönemiyosun bi' tanem Utanıyosun, çekiniyosun aşktan *** Utanıyosun ya da çekiniyosun aşktan Başa dönemiyosun bi' tanem Utanıyosun, çekiniyosun aşktan *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyosun bi' tanem Burda fazla durdun mu Utanıyosun aşktan *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyosun bi' tanem Burda fazla kaldın mı Çekiniyosun aşktan