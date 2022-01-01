Nilüfer Akustik / Müslüm Gürses Cover Şarkı Sözleri
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Zeynep Bastık
Nilüfer Akustik / Müslüm Gürses Cover
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Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim
***
Artık geri ver
Geri veremezsin aldıklarını
Artık geri ver
Geri verilmez hiçbir yanılgı
Yokluğuma emanet et
Sende benden kalanları
Her şeyi al
Bana beni geri ver
Bir şansım olsun
***
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun
Her şeyi al
Bir şansım olsun
***
Başka yer, başka zaman
Sensiz ömrüm olsun