Zeynep Bastık

Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim *** Artık geri ver Geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver Geri verilmez hiçbir yanılgı Yokluğuma emanet et Sende benden kalanları Her şeyi al Bana beni geri ver Bir şansım olsun *** Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al Bir şansım olsun *** Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun